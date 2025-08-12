Tres restaurants mítics dels Estats Units tanquen per sempre

En qüestió de setmanes, tres restaurants molt estimats per les seves comunitats van anunciar el seu tancament definitiu. La notícia va agafar per sorpresa els clients habituals i amants de la bona taula. Les raons darrere d'aquestes despedides són variades: des de dificultats econòmiques fins a decisions personals. El que uneix aquests casos és la sensació de pèrdua cultural i gastronòmica.
Els tancaments es produeixen en ciutats amb escenes culinàries molt diferents. Tanmateix, cadascun d'aquests llocs va deixar empremta més enllà de la seva cuina. Per a molts comensals, no només eren llocs per menjar, sinó punts de trobada carregats d'història, innovació o tradició.
Els 3 restaurants dels Estats Units que tanquen
Cole’s French Dip: més d’un segle d’història a Los Angeles
Fundat el 1908, Cole’s French Dip era considerat el restaurant més antic en funcionament a Los Angeles. Famosos per la invenció del sandvitx French dip, era un lloc de referència per a locals i turistes.
El 3 d’agost de 2025, les seves portes es van tancar definitivament. Entre les causes, els seus propietaris van esmentar els efectes prolongats de la pandèmia, la caiguda de clients durant les vagues de 2023 i l’augment de costos d’operació. El tancament no només posa fi a un negoci, sinó també a un capítol important de la història culinària de la ciutat.
DipDipDip Tatsu-Ya, innovació amb gust japonès a Austin
A Austin, l’anunci del DipDipDip Tatsu-Ya va causar tristesa entre els amants del hot pot. Aquest restaurant, reconegut per la guia Michelin i premiat com a Restaurant de l’Any per Eater Austin, va destacar per la seva proposta creativa i la cura en cada detall.
El 17 d’agost de 2025 serà el seu darrer dia de servei. El local donarà pas a un nou concepte gastronòmic que encara no ha estat revelat. Amb la seva marxa, la ciutat perd un dels seus espais més innovadors en cuina japonesa contemporània.
Thai Cafe: tradició tailandesa a San Antonio
A San Antonio, Thai Cafe portava 27 anys oferint menjar tailandès en un ambient familiar. El seu bufet, els sabors autèntics i la proximitat amb els clients el van convertir en un referent local.
El 4 d’agost de 2025, les seves fundadores van anunciar que es jubilaran i que el restaurant tancarà aviat. Tot i que no hi ha data exacta de tancament, conviden els clients a visitar-lo mentre segueixi obert.
Aquests tres tancaments marquen la fi d’una etapa en diferents ciutats del país. En conjunt, mostren com factors econòmics, canvis de mercat i decisions personals poden transformar el panorama gastronòmic. Per a qui els va conèixer, la despedida deixa un regust agredolç i una certesa.
Els grans restaurants no només es recorden per la seva cuina, sinó per les històries que van inspirar