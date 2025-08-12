Burger King confirma nous horaris als Estats Units des d’ara

Des del 7 d'agost, Burger King ha canviat el ritme del seu servei en bona part dels Estats Units. Prop de 1.200 restaurants tancaran més tard que abans. L'ampliació és d'almenys una hora diària per local. El canvi forma part de l'estratègia de Restaurant Brands International (RBI), l'empresa matriu, per respondre al que demanen els seus clients.
Els estudis interns van mostrar un canvi en els hàbits de consum. Moltes famílies, treballadors amb torns nocturns i joves cerquen opcions després del tancament tradicional. El menjar ràpid continua sent una elecció popular, però la competència és forta. McDonald’s, Wendy’s i cadenes regionals també han provat horaris ampliats per atraure el mateix públic.
Burger King canvia els seus horaris als Estats Units
La mesura de Burger King no és uniforme a tot el país. En algunes ciutats, l'horari s'ha ampliat exactament 60 minuts. En d'altres, sobretot en zones amb vida nocturna, el servei s'estén encara més. Això inclou àrees turístiques, barris amb gran activitat cultural i llocs propers a estadis o sales de concerts.
L'objectiu principal és ser presents quan altres locals ja han tancat. “Escoltem el que els nostres clients ens demanaven”, va assenyalar un portaveu de la companyia. Burger King busca no només augmentar les seves vendes, sinó reforçar la seva imatge com una opció convenient i flexible.
Aquest moviment se suma a diverses iniciatives recents. Durant l'estiu, la cadena va llançar promocions diàries a la seva aplicació. També va oferir productes gratuïts amb compres mínimes en col·laboració amb Walmart+. A més, va recuperar begudes i postres de temporada per reforçar el seu atractiu en mesos d'alta competència.
Analistes del sector creuen que els beneficis poden ser importants. Les hores addicionals obren la porta a captar clients de la competència. El consum nocturn, a més, sol tenir un tiquet mitjà més alt. Això es deu al fet que les comandes inclouen més productes i begudes per ocasió.
Tanmateix, ampliar horaris no està exempt de reptes. Requereix més personal per a torns tardans i ajustos en la logística de subministraments. També augmenta la despesa energètica i la coordinació entre franquiciats. Alguns podrien trigar més a aplicar el nou esquema, que ja es pot veure a la seva web.
RBI confia que la mesura serà rendible a mitjà termini. Si els resultats acompanyen, no descarten ampliar l'estratègia a més restaurants el 2026. En un mercat tan competitiu, la disponibilitat horària pot esdevenir un factor decisiu.
Per a Burger King, el temps és ara una eina estratègica. Cada minut addicional d'operació pot significar una venda més i un client satisfet. En la batalla per atraure famílies i consumidors que cuiden el seu pressupost, el Rei aposta per ser on i quan els necessitin.