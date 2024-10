La rica fruita de temporada que has d'afegir als teu plats per fer-los més saludables

No és cap novetat que les fruites ens brinden uns beneficis alimentaris dels que altres pocs aliments poden presumir. Per poder aprofitar al màxim això, hem d'estar atents quan és més recomanable consumir cada tipus de fruita, ja que no totes són propícies per a qualsevol moment de l'any. I ho hem de fer perquè, altrament, haurem d'esperar un any més que arribi la seva temporada per poder-nos lucrar, ja que potser no hi ha altres fruites amb les mateixes prestacions.

Una nutricionista coneguda a Instagram, @blancanutri, ha recomanat als seus seguidors incloure magrana en tots els plats possibles, ja que estem ficats en la seva temporada, encara que ja a les seves acaballes. La millor època per consumir-la és des de finals de juliol fins a finals d'octubre, per la qual cosa cal aprofitar aquests darrers dies per fer cas aquesta especialista.

La instagramer assegura que hem d'incloure magrana als nostres plats, com en amanides, per exemple, "perquè té moltíssims beneficis, és un potent antioxidant, és un polifenol aliment dels nostres bacteris bons pel que millora la composició del teu microbiat intestinal, millora el teu salut hormonal, cardiovascular i de la pell”. A més, aporta un toc de frescor als nostres plats; també podem incloure-la com a condiment en pollastres o carns o acompanyant l'arròs blanc. "La magrana és rica en vitamina C, betacarotens i vitamines A, K, fòsfor, ferro, coure, calci i potassi", afegeix Blanca.

Una fruita amb influència persa

La magrana va arribar a Espanya amb la influència de la dominació àrab a la península ibèrica durant el segle VIII. Els musulmans no només van portar la seva cultura i coneixement, sinó també noves tècniques agrícoles i cultius, entre els quals hi havia aquesta fruita sagrada en moltes civilitzacions. "El fruit és originari de la zona que comprèn des de l'Iran fins a l'Himàlaia. És a l'Iran on els perses l'adoren. A l'Alcorà, apareix com un dels arbres del paradís. Des de l'Iran algun dia va creuar el golf per arribar al desert. És allà on té més rellevància.

Des de llavors, la magrana ha trobat el seu hàbitat ideal a les regions del sud d'Espanya, especialment a la província de Granada, que, segons algunes teories, deu el seu nom a aquesta fruita. Aquí, les condicions climàtiques, amb estius calorosos i secs, afavoreixen la producció de magranes de gran qualitat, cosa que fa que aquesta regió sigui reconeguda a nivell mundial per la seva producció.

Tot i ser un producte altament valorat, el consum de magranes a Espanya no és tan elevat com altres fruites populars. Tot i això, en els últims anys, ha crescut la seva demanda a causa de les seves múltiples propietats beneficioses per a la salut, com el seu alt contingut en antioxidants i la seva contribució a la reducció del risc de malalties cardiovasculars. Això ha impulsat l'ús de la magrana a la gastronomia moderna, tant en plats salats com dolços, i ha augmentat la seva presència en productes com sucs i suplements alimentaris, consolidant-se com un superaliment en les dietes saludables.