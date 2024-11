Resposta oficial d'Amazon després de les queixes dels clients sobre un producte

El gegant multinacional Amazon --alhora fabricant i distribuïdor de productes-- llança una resposta oficial per a un nombrós grup d'usuaris. Un dels grans ecosistemes, Kindle, es compon d'una gegantina botiga virtual de llibres. Però també, duna plataforma de publicació per a autors, subscripcions de contingut, i també, lectors de llibres.



La companyia fundada per Jeff Bezos ha evolucionat els seus dispositius de manera significativa. El novembre de 2007 irrompien al mercat i 17 anys després els Kindle compten amb un planter nombrós de llibres electrònics i tauletes.

Els 'ebook' d'Amazon

Tota la família de Kindle ha experimentat nombrosos canvis que han aportat afegits que ja es consideren imprescindibles. Més autonomia, connectivitat millorada, una interfície redissenyada o pantalles més grans, etc. Aquests són elements que aquests dispositius han adoptat amb el temps.

Tot i això, un dels seus últims gadget estrella, presenta un problema inesperat a la pantalla. Les queixes dels usuaris ja s'han fet notar i la companyia ja ha pres cartes a l'assumpte.

El problema de Kindle

Kindle Colorsoft és el nou lector de llibres electrònics dels nord-americans. El punt més fort: una pantalla a color d'alta resolució.



El que ha passat és que aquest mostra una franja de color groc a la part inferior de la pantalla. Uns usuaris apunten que això és per culpa del sistema operatiu. Altres ho atribueixen al mateix sistema d'il·luminació.

Davant les queixes, la multinacional ha afirmat que "té constància" que "un grup reduït d'usuaris" té aquesta decisió.



També afirmen que aquest problema no ha d'impedir l'ús del dispositiu. Mentre que no arribi la solució en forma de reemborsament o reemplaçament, han explicat que aquests "poden continuar usant-se".



Així mateix, han donat a conèixer que "tots els afectats poden posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client". De la mateixa manera, també fan "els ajustaments necessaris" per tal que "es garanteixi que els nous dispositius no experimentin els mateixos problemes en el futur".

Problemes afegits

Al fet que els dispositius experimenten problemes, Amazon també ha informat que els reemplaçaments de Kindle Colorsoft no arribaran aviat.



Donen a conèixer que les dates d'enviament de les noves unitats "es poden endarrerir". Per què? D'una banda, suplir la demanda de nous Kindl. Per altra banda, tramitar les devolucions. I també, el fet d'investigar la fallada que està provocant mals de cap als compradors.