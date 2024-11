Estalvia't les despeses de lliurament del servei a domicili de Bonpreu amb aquests passos

El supermercat Bonpreu i Esclat ha llançat un servei de subscripció, conegut com a BPas. Que permet als clients estalviar en les despeses de lliurament de les seves compres en línia i gaudir de diversos beneficis addicionals. En un món on la comoditat de la compra en línia ha esdevingut essencial per a moltes persones.

Bonpreu ha decidit oferir als usuaris una manera d'optimitzar les compres amb aquesta subscripció. A través del BPas, els clients poden oblidar els costos d'enviament i aprofitar altres descomptes.

Això converteix aquest servei en una eina ideal per als qui compren regularment en aquest supermercat. Aquí t'expliquem com funciona, quins avantatges ofereix i com et pots subscriure per començar a beneficiar-te immediatament.

Els beneficis de la subscripció

El BPas és un servei de subscripció que, mitjançant un simple pagament periòdic, cobreix el cost de lliurament de les compres en línia realitzades a Bonpreu i Esclat. Això significa que els clients poden rebre les seves comandes sense despeses d'enviament durant tot el temps que duri la subscripció.

Bonpreu ofereix dues modalitats de BPes per adaptar-se a les diferents necessitats dels clients. La primera opció és el BPas Total, que inclou el servei de lliurament gratuït cada dia de la setmana. Aquesta modalitat és perfecta per als que prefereixen fer diverses compres al llarg de la setmana, assegurant-se que cada lliurament arribi sense costos addicionals.

La segona opció és el BPas Mini, que cobreix el servei de lliurament només per a compres fetes entre dimarts i dijous. Aquest model és ideal per als clients que poden concentrar les compres en aquests dies, optimitzant les despeses en funció de les rutines de compra.

Subscriure's al BPas no només vol dir evitar les despeses d'enviament. A més, el servei inclou altres avantatges que el converteixen en una opció atractiva pels clients de Bonpreu. Amb la subscripció al BPas, els usuaris també gaudeixen d'un descompte d'1 cèntim per litre en carburants a les benzineres EsclatOil.

| ACN

Aquest benefici és especialment útil per als que usen freqüentment el cotxe, ja que l'estalvi en carburant pot ser significatiu a llarg termini. També, el BPas s'aplica tant als lliuraments a domicili com a les recollides als punts de recollida del supermercat. Permet flexibilitat als clients que prefereixen recollir personalment les seves comandes.

Els passos a seguir

El procés de subscripció és senzill i es pot completar tant des de la pàgina web de Bonpreu i Esclat com a través de la seva app de compra en línia. Per començar, els diferents clients han de triar el model de BPas que més s'ajusti a totes les necessitats, ja sigui el BPas Total o el BPas Mini.

Un cop seleccionada l'opció, només cal seguir els passos de pagament. Els mètodes de pagament acceptats són els habituals, com ara targetes de crèdit Visa i Mastercard. En completar la subscripció, els usuaris comencen a gaudir dels beneficis del BPes de manera immediata.

El servei es renova automàticament en finalitzar el període de subscripció triat, cosa que garanteix la continuïtat de tots els avantatges sense la necessitat de realitzar accions addicionals. No obstant això, si el client decideix cancel·lar la subscripció, ho pot fer fàcilment. Contacteu amb el servei d'atenció al client de Bonpreu, disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.

El preu

El preu del BPas varia segons el període de subscripció i la modalitat escollida. Pel BPas Total, que ofereix lliurament gratuït tota la setmana, el preu mensual és de 9,99 €. Mentres que la subscripció semestral costa 49,99 €, equivalent a 8,33 € al mes.

L'opció anual té un cost de 89,99 €, fet que redueix el preu mensual a 7,50 €. D'altra banda, el BPas Mini, que només cobreix de dimarts a dijous, té un preu mensual de 5,99 €. El pla semestral costa 29,99€ (equivalent a 5€ al mes), i finalment el pla anual té un preu de 49,99€ , és a dir, uns 4,17€ al mes.