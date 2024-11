Respuesta oficial de Amazon tras las quejas de los clientes sobre un producto

El gigante multinacional Amazon --a su vez fabricante y distribuidor de productos-- lanza una respuesta oficial para un numeroso grupo de usuarios. Uno de sus grandes ecosistemas, Kindle, se compone de una gigantesca tienda virtual de libros. Pero también, de una plataforma de publicación para autores, suscripciones de contenido, y también, lectores de libros.



La compañía fundada por Jeff Bezos ha evolucionado sus dispositivos de manera significativa. En noviembre de 2007 irrumpían en el mercado y 17 años después los Kindle cuentan con un plantel numeroso de libros electrónicos y tabletas.

Los 'ebook' de Amazon

Toda la familia de Kindle ha experimentado numerosos cambios que han aportado añadidos que ya se consideran imprescindibles. Más autonomía, conectividad mejorada, una interfaz rediseñada o pantallas más grandes, etc. Estos son elementos que estos dispositivos han adoptado con el tiempo.

No obstante, uno de sus últimos 'gadget' estrella, presenta un problema inesperado en la pantalla. Las quejas de los usuarios ya se han hecho notar y la compañía ya ha tomado cartas en el asunto.

El problema de Kindle

Kindle Colorsoft es el nuevo lector de libros electrónicos de los estadounidenses. Su punto más fuerte: una pantalla a color de alta resolución.



Lo que ha ocurrido es que este muestra una franja de color amarillo en la parte inferior de la pantalla. Unos usuarios apuntan que esto es por culpa del sistema operativo. Otros lo achacan al propio sistema de iluminación.

| Wikipedia

Ante las quejas, la multinacional ha afirmado que "tiene constancia" de que "un grupo reducido de usuarios" tiene este fallo.



También afirman que este problema no tiene por qué impedir el uso del dispositivo. Mientras que no llegue la solución en forma de reembolso o reemplazo, han explicado que estos "pueden seguir usándose".



Así mismo han dado a conocer que "todos los afectados pueden ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente". Del mismo modo, también realizan "los ajustes necesarios" con el fin de que "se garantice que los nuevos dispositivos no experimenten los mismos problemas en el futuro".

Problemas añadidos

Al hecho de que los dispositivos experimentan problemas, Amazon también ha informado de que los reemplazos de Kindle Colorsoft no van a llegar pronto.



Dan a conocer que las fechas de envío de las nuevas unidades "pueden retrasarse". ¿Por qué? Por una parte, suplir la demanda de nuevos Kindle. Por otra, tramitar las devoluciones. Y también, el propio hecho de investigar el fallo que está provocando dolores de cabeza a los compradores.