La recepta de tardor de Ferran Adrià que molta gent fa a casa seva

per Iker Silvosa

Quan arriba la tardor i el fred comença a fuetejar-nos, molts busquen plats calents per reconfortar-se. Les sopes i vins es tornen protagonistes en aquesta època de l'any, oferint calidesa i sabor a cada cullerada. Un dels referents a la nostra cuina, Ferran Adrià, ha compartit la recepta de sopa d'all, una versió senzilla però deliciosa i que és perfecta per combatre les baixes temperatures.

La sopa d'all és un clàssic de la cuina espanyola i, encara que el seu origen és humil, ha conquerit generacions pel sabor i la simplicitat. Ferran Adrià, conegut per la seva creativitat a l'alta cuina, ha optat per una recepta accessible, que qualsevol persona pot preparar a casa sense necessitat de tècniques complexes. Aquesta sopa és ideal per aprofitar el pa sobrant i fer-li un gir especial amb ingredients comuns que tots tenim al rebost.

Per preparar la sopa d'all de Ferran Adrià calen ingredients bàsics: dues llesques de pa, dos ous, 450 ml de brou de pollastre, 40 ml d'oli d'oliva, dues dents d'all, una culleradeta de pebre vermell dolç, sal i pebre negra. Aquests elements, encara que senzills, es combinen per crear una sopa plena de sabor i nutrients, perfecta per a un dinar o sopar reconfortant.

| RTVE

Així és la recepta

El primer pas consisteix a fregir les llesques de pa a l'oli fins que quedin ben daurades. Aquest procés aporta una textura cruixent que després s'integra al brou. Un cop fregides, es retiren de l'oli per afegir els alls, prèviament pelats i picats, que es fregeixen a la mateixa cassola. Els alls aporten el seu sabor i aroma característic, fonamental en una bona sopa d'all.

Quan els alls estiguin daurats, s'hi incorpora el pebre vermell, que afegeix un toc fumat i un color vermellós a la sopa. Ferran Adrià suggereix que, si es disposa de pebrot xoricer, es pot utilitzar en lloc del pebre vermell, aportant un sabor lleugerament diferent però igualment deliciós. Després, s'hi afegeixen el pa fregit i el brou de pollastre a la cassola, deixant que la barreja bulli a foc lent durant uns 20 minuts.

| ACN

Un cop transcorregut el temps de cocció, la sopa es pot triturar amb una batedora per obtenir una textura més homogènia, encara que això és opcional i depèn dels gustos personals. Finalment, s'ajusta de sal i pebre negre al gust i se serveix en un plat profund.

El toc final d'aquesta recepta el dóna l'ou, que es pot preparar de diverses maneres segons les preferències. Ferran Adrià suggereix opcions com ou dur, poché o simplement un rovell. Per als més experimentats, fins i tot proposa fer l'ou a la japonesa, és a dir, cuit a baixa temperatura amb l'ajuda d'un Roner, un equip de cuina professional. Aquest afegit eleva la sopa a un altre nivell, oferint una textura cremosa i un sabor suau.