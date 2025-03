El regal que et fa Bonpreu i Esclat comprant hamburgueses: Fins al 17 de març

A Catalunya, la compra d'hamburgueses fresques continua sent una opció molt apreciada per les famílies, especialment per la comoditat i rapidesa en la seva preparació, però també perquè permeten elaborar menjars atractius i versàtils. Segons les tendències actuals de consum, gairebé un 60 % de les llars catalanes inclouen regularment hamburgueses en la seva llista de la compra setmanal, sent un dels productes carnis preferits per adults i nens.

Atents a aquesta preferència generalitzada, els supermercats catalans han començat a desenvolupar estratègies cada cop més creatives per atreure els seus clients. Un clar exemple l'ofereixen Bonpreu i Esclat amb una promoció cridanera, que a més d'oferir hamburgueses fresques de qualitat, afegeix un regal atractiu i ideal per completar l'experiència gastronòmica. La promoció estarà disponible fins al pròxim 17 de març.

En concret, Bonpreu i Esclat llancen una oferta que consisteix a adquirir una safata d'hamburgueses de carn picada de la marca pròpia Bonpreu de l'Era, en format de 320 grams a un preu competitiu de 5,75 euros. Però el veritablement interessant i que diferencia aquesta promoció de la resta és el regal que acompanya la compra: un pot de quètxup Bonpreu de 560 grams, totalment gratuït.

Detalls de l'oferta: carn de qualitat i un regal pràctic

La safata d'hamburgueses incloses en aquesta promoció conté dues peces de carn picada acuradament elaborades, que destaquen per la seva qualitat, sucositat i sabor natural. Aquesta carn prové de ramaderies seleccionades, que asseguren un producte fresc, nutritiu i saborós. Bonpreu aposta en aquest cas per una opció pràctica, però de qualitat gourmet, permetent al consumidor gaudir a casa del mateix nivell gastronòmic que ofereixen algunes hamburgueseries especialitzades.

Juntament amb aquesta compra, Bonpreu ofereix un pot de quètxup de la seva marca pròpia com a obsequi, una cosa especialment atractiva per als consumidors que valoren no només la qualitat dels productes, sinó també rebre alguna cosa addicional que complementi l'experiència de consum. Aquest quètxup, de sabor suau i textura cremosa, resulta un acompanyament perfecte per a hamburgueses casolanes, patates fregides o qualsevol altre plat en què aquesta salsa tradicionalment té presència.

Per què aquesta estratègia és atractiva per als consumidors?

Aquest tipus de promocions respon a una clara estratègia comercial: oferir un producte complementari de forma gratuïta genera una sensació positiva i augmenta considerablement la percepció de valor en el consumidor. En el context econòmic actual, on molts clients busquen maximitzar el rendiment del seu pressupost sense sacrificar qualitat, rebre un regal útil i apreciat és un incentiu significatiu.

A més, segons estudis recents sobre comportament del consumidor, oferir un producte complementari de marca pròpia és una tàctica intel·ligent. Això no només genera confiança en la qualitat del producte regalat, sinó que també impulsa futures compres del mateix article per part del client, si aquest queda satisfet.

Suggeriment gastronòmic per aprofitar al màxim aquesta promoció

Per a aquells que vulguin aprofitar al màxim aquesta promoció, una bona opció seria preparar una hamburguesa gourmet senzilla però deliciosa. Una proposta interessant és cuinar la carn lleugerament al punt en una paella calenta, afegint formatge fos per sobre just abans de retirar-la del foc. Servir-la en pa torrat lleugerament cruixent i afegir el quètxup Bonpreu com a toc final juntament amb rodanxes fines de ceba, tomàquet i fulles fresques de ruca. Aquesta preparació fàcil, però sofisticada permet realçar tots els sabors i textures, creant una hamburguesa que agradarà a tots els comensals.