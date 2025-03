Lot estalvi de Bonpreu amb 5 productes de primeres marques amb gairebé un 50% de descompte

La tendència dels supermercats per crear ofertes combinades, popularment conegudes com a lots estalvi, es consolida any rere any a Catalunya. Aquest tipus de promocions ha demostrat tenir un impacte significatiu en la cistella de la compra, especialment en temps d'inflació, quan les famílies busquen alternatives per mantenir la qualitat sense que es disparin les despeses.

En aquest context, cadenes catalanes com Bonpreu i Esclat s'estan posicionant amb força oferint productes de primeres marques agrupats amb descomptes notables.

Durant la primera quinzena del mes de març, Bonpreu Esclat ha llançat una oferta especialment interessant que recull cinc productes bàsics de marques reconegudes pels consumidors. Aquest lot estalvi presenta una rebaixa propera al 50 %, precisament del 51,67 %, passant d'un preu original de 18,52 euros a només 8,95 euros. La promoció, disponible del 4 al 17 de març de 2025, crida l'atenció tant per la varietat com per la qualitat dels seus components, adaptant-se perfectament als patrons actuals de consum on els clients valoren combinar estalvi i qualitat en cada compra.

| BonpreuEsclat, Getty Images Pro, XCatalunya

Què inclou el lot estalvi de Bonpreu?

El lot estalvi proposat per Bonpreu Esclat conté productes que permeten confeccionar diversos àpats equilibrats, tant per a consum diari com per a moments especials. Entre els articles inclosos destaca una ampolla de tomàquet fregit Solís de 725 grams, una referència molt valorada pel seu sabor natural i la seva versatilitat a la cuina. Aquest producte individualment té un preu habitual de 2,65 euros, cosa que ja suposa un estalvi considerable dins del conjunt de l'oferta.

Seguint amb productes essencials, trobem un brou casolà d'escudella Gallina Blanca. Aquest brou, elaborat amb ingredients 100 % naturals, és ideal per preparar plats tradicionals catalans, com sopes, arrossos o guisats. Es tracta d'un producte molt demandat en èpoques fredes o dies plujosos, amb un valor habitual de 2,20 euros per envàs.

| BonpreuEsclat

L'oferta també inclou un pack de tres llaunes de tonyina clara en oli d'oliva de la marca Cuca. Aquest tipus de conserva destaca per la seva qualitat superior i és freqüentment escollit per consumidors que valoren un sabor més fi i una textura agradable. El pack de tres llaunes té un preu habitual de 5,99 euros i resulta ideal per combinar en amanides, entrepans o pastes fredes.

D'altra banda, el lot presenta també una caixa de 500 grams d'espaguetis Barilla, número 5, una de les marques italianes preferides pels clients a causa de la seva consistència i qualitat superior. Aquest producte, amb un preu habitual de 1,69 euros, és fonamental per preparar plats senzills i deliciosos que agraden a tota la família.

Per últim, completant aquest atractiu lot estalvi, s'inclou una ampolla de vi negre Cabernet Sauvignon Ramon Roqueta, de la DO Catalunya, amb un preu habitual de 5,99 euros. Aquesta referència vinícola és molt apreciada entre els consumidors per la seva bona relació qualitat-preu i la seva versatilitat per acompanyar diferents plats.

| Bonpreu

Com aprofitar al màxim aquest lot a la cuina

Un suggeriment per aprofitar al màxim aquests productes podria ser preparar un sopar ràpid però de qualitat: Espaguetis Barilla al dente amb salsa de tomàquet fregit Solís, tonyina clara Cuca esmicolada a sobre, tot això acompanyat d'una copa del vi negre Cabernet Sauvignon Ramon Roqueta. A més, el brou casolà Gallina Blanca podria utilitzar-se l'endemà per preparar una sopa o un arròs caldós, completant així diversos àpats equilibrats amb una sola compra.

En definitiva, aquesta oferta de Bonpreu Esclat reflecteix amb claredat les tendències actuals en les estratègies comercials dels supermercats: productes de qualitat reconeguda, combinats en formats convenients i amb descomptes molt significatius que satisfan tant les necessitats culinàries com econòmiques de les famílies catalanes. Aquesta proposta, vàlida fins a mitjans de març, és una mostra clara de l'esforç de les cadenes per fidelitzar clients mitjançant promocions intel·ligents, ben planificades i alineades amb la demanda actual del mercat.