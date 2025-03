Avís urgent per als autònoms que volen continuar treballant a partir dels 65

En el context econòmic actual, l'envelliment de la població i les recents reformes en el sistema de pensions han generat un debat significatiu al voltant de la jubilació dels treballadors autònoms a Espanya. Aquests professionals, que constitueixen una part essencial del teixit empresarial del país, s'enfronten a decisions crucials en assolir l'edat de jubilació, especialment si desitgen continuar actius laboralment més enllà dels 65 anys.

Edat de jubilació i requisits per a autònoms

Per a l'any 2025, l'edat legal de jubilació a Espanya s'estableix en 66 anys i 8 mesos per a aquells que hagin cotitzat menys de 38 anys i 3 mesos. No obstant això, els autònoms que acumulin 38 anys i 3 mesos o més de cotització podran jubilar-se a partir de 65 anys. Aquest marc legal busca incentivar carreres de cotització més prolongades, reconeixent l'esforç de qui han contribuït durant més temps al sistema de Seguretat Social.

Incentius per a retardar la jubilació

El Reial decret llei 11/2024, aprovat el desembre de 2024 i convalidat pel Congreso el gener de 2025, introdueix millores significatives per a aquells autònoms que optin per retardar la seva jubilació. A partir de l'1 d'abril de 2025, s'estableix un increment del 2% en la pensió per cada sis mesos de demora en la jubilació, acumulant-se fins a un màxim del 4% anual. A més, aquests incentius poden combinar-se amb els beneficis de la jubilació activa, permetent als autònoms continuar treballant mentre reben una part de la seva pensió.

Per exemple, un autònom que decideixi jubilar-se dos anys després d'assolir l'edat legal podria veure incrementada la seva pensió en un 8%. Aquest mecanisme busca fomentar la prolongació de la vida laboral, reconeixent el valor de l'experiència i la contribució continuada al sistema.

Compatibilitat entre treball i pensió

La modalitat de jubilació activa permet als autònoms compatibilitzar el cobrament de la pensió amb la continuació de la seva activitat laboral. Tradicionalment, es percebia el 50% de la pensió mentre se seguia treballant. No obstant això, amb les noves reformes, aquest percentatge pot augmentar progressivament en funció del temps de demora en la jubilació. Per exemple, si un autònom retarda la seva jubilació durant cinc anys, podria arribar a percebre el 100% de la seva pensió mentre continua treballant.

És important destacar que, per accedir a aquests beneficis, s'han de complir certs requisits, com acreditar la contractació d'almenys un treballador per compte d'altri amb caràcter indefinit i una antiguitat mínima de 18 mesos, o contractar un nou treballador que no hagi tingut vincle laboral amb l'autònom en els dos anys anteriors a l'inici de la jubilació activa.

Consideracions addicionals

Encara que les reformes ofereixen incentius per a prolongar la vida laboral, és essencial que els autònoms avaluïn la seva situació personal i professional abans de prendre una decisió. Factors com la salut, la naturalesa del treball i les perspectives econòmiques del negoci han de ser considerats.

A més, és recomanable consultar amb assessors financers o experts en seguretat social per comprendre plenament les implicacions de retardar la jubilació i com aquestes decisions poden afectar la quantia de la pensió i la qualitat de vida en l'etapa de jubilació.