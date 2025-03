Un moviment de Donald Trump amb els bancs afecta milions de ciutadans

En el panorama econòmic actual, les decisions preses per líders mundials tenen repercussions que transcendeixen fronteres i afecten milions de ciutadans. Una de les figures més influents en aquest context és el president dels Estats Units, Donald Trump, les polítiques bancàries i econòmiques del qual han generat debats i preocupacions a escala mundial.

Desregulació financera i les seves implicacions

Des del seu primer mandat, el president Trump ha promogut una agenda de desregulació en el sector financer, argumentant que les normatives existents limiten el creixement econòmic i la competitivitat de les institucions bancàries. Una de les accions més destacades va ser la signatura de la Llei de Creixement Econòmic, Alleugeriment Regulatori i Protecció al Consumidor el 2018, que va modificar aspectes clau de la Llei Dodd-Frank, establerta després de la crisi financera de 2008.

| ACN

Aquesta reforma va elevar el llindar perquè els bancs fossin considerats "massa grans per fallir" de 50.000 milions a 250.000 milions de dòlars en actius, reduint així les exigències regulatòries per a moltes entitats financeres.​

Si bé aquestes mesures busquen fomentar la flexibilitat i el creixement en el sector bancari, crítics adverteixen que podrien augmentar el risc de pràctiques financeres irresponsables, similars a les que van conduir a la crisi de 2008. La reducció de la supervisió podria permetre que les institucions financeres assumeixin riscos excessius, posant en perill l'estabilitat econòmica i afectant directament els ciutadans, especialment en termes de seguretat dels seus estalvis i accés al crèdit.​

Impacte en la protecció al consumidor

Una altra decisió controvertida ha estat el tancament temporal de l'Oficina per a la Protecció Financera del Consumidor (CFPB, per les seves sigles en anglès). Aquesta agència, creada en resposta a la crisi financera de 2008, tenia com a objectiu protegir els consumidors de pràctiques abusives per part de les institucions financeres.

| Mark Poprocki Creative, LLC, XCatalunya

La suspensió de les seves operacions ha generat preocupació, ja que podria deixar els ciutadans més vulnerables davant possibles abusos, com sobrecostos en descoberts o clàusules contractuals desfavorables.

La senadora Elizabeth Warren, una de les principals defensores de la CFPB, ha expressat la seva oposició a aquesta mesura, argumentant que l'agència ha estat essencial per recuperar més de 21.000 milions de dòlars per als consumidors afectats per pràctiques financeres injustes. La desactivació de la CFPB podria significar un retrocés en la protecció dels drets financers dels ciutadans, deixant-los exposats a possibles abusos sense un organisme que vetlli pels seus interessos.​

Polítiques aranzelàries i els seus efectes econòmics

A més de les reformes en el sector financer, el president Trump ha implementat polítiques aranzelàries agressives, imposant gravàmens del 25% a les importacions de Mèxic i Canadà, i del 20% a la Xina. Aquestes mesures han generat tensions comercials i han afectat negativament els mercats globals.

La imposició d'aranzels ha provocat caigudes en les borses de valors i ha generat incertesa entre els inversors, la qual cosa podria traduir-se en una desacceleració econòmica que afectaria directament els ciutadans, especialment en termes d'ocupació i poder adquisitiu.​

| YouTube

Les represàlies per part dels països afectats, com Canadà i la Xina, que han anunciat contramesures aranzelàries, podrien desencadenar una guerra comercial que perjudicaria múltiples sectors econòmics. Els consumidors podrien enfrontar-se a augments en els preus de béns importats, mentre que les empreses podrien veure reduïdes les seves exportacions, afectant la producció i l'ocupació.​