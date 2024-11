El consell dels experts sobre quan prendre cafè: 'És millor...'

El cafè és una beguda que forma part de la rutina diària de moltes persones. El seu aroma i sabor l'han convertit en un acompanyant ideal, especialment després dels àpats. Aquest costum de prendre cafè després de dinar està tan arrelat que resulta gairebé un ritual. Tot i això, els experts en salut han advertit que encara que el cafè després del menjar té beneficis, també pot tenir efectes negatius.

Beure cafè després del menjar pot ser beneficiós per a la digestió. Aquesta beguda ajuda a activar el sistema digestiu, afavorint el trànsit intestinal i combatent el restrenyiment. Per això, moltes persones senten que el cafè els ajuda a alleujar la pesadesa després d'un àpat copiós. A més a més, el cafè té propietats antioxidants que són beneficioses per a l'organisme.

Tot i això, els especialistes en nutrició assenyalen que el cafè també pot interferir amb l'absorció de certs nutrients. En particular quan es consumeixen aliments rics en ferro o calci, el cafè pot dificultar la digestió d'aquests minerals. El ferro és fonamental per prevenir l'anèmia i millorar els nivells d'energia, mentre que el calci és essencial per a la salut dels ossos. Per això, els experts recomanen esperar almenys una hora després de dinar abans de fer cafè, si s'han consumit aliments rics en aquests nutrients.

| ACN

Més perjudicis del cafè

Un altre aspecte que cal considerar és l'efecte estimulant del cafè. Prendre cafè després d'un àpat pot fer que la sensació de somnolència disminueixi, cosa que pot ser útil si cal continuar amb activitats productives durant la tarda. Tot i això, per als que volen fer una migdiada, el cafè pot dificultar el descans. Els experts suggereixen optar per un cafè descafeïnat si l'objectiu és gaudir d'un moment relaxant sense interferir amb el son.

A més, alguns experts destaquen que el cafè pot augmentar l'acidesa estomacal. Consumir-lo després d'un àpat abundant pot irritar l'estómac, especialment en persones sensibles als àcids. Això pot provocar molèsties digestives, com ara cremor o reflux, la qual cosa pot empitjorar si es pren cafè en grans quantitats o amb ingredients com llet o sucre.

Beure cafè sol, sense sucre ni lactis, és la forma més recomanada pels experts. Afegir sucre, llet o crema pot augmentar la ingesta de calories innecessàries i afectar els nivells de glucosa a la sang. També es desaconsella afegir alcohol al cafè després del menjar, ja que pot ser perjudicial per a la salut a llarg termini i no aporta beneficis significatius per a la digestió.