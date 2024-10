La recepta innovadora amb la que triomfaràs a la Castanyada

La Castanyada és una de les festivitats més emblemàtiques de Catalunya, celebrada cada tardor amb la tradició de gaudir de castanyes rostides, panellets i altres delícies que evoquen l'essència de la temporada. Aquest any, sorprèn els teus éssers estimats amb una recepta innovadora que combina la tradició amb un toc modern: Pastís de castanyes i xocolata blanca. Per llepar-nos els dits fins a escorxar-los. Aquesta recepta no només ret homenatge als sabors clàssics de la Castanyada, sinó que també afegeix una dimensió gurmet que encantarà tots els paladars.

Per preparar aquest exquisit pastís, necessitareu ingredients d'alta qualitat que assegurin un sabor i textura perfectes. Els ingredients principals inclouen puré de castanyes, xocolata blanca de bona qualitat, farina d'ametlla, ous frescos, sucre bru i mantega sense sal. A més, afegeix un pessic de sal marina i essència de vainilla per realçar els sabors naturals. No oblidis decorar amb panellets i trossets de castanyes caramel·litzades per a un toc autèntic i festiu.

Preparació senzilla i pas a pas

Comença preescalfant el forn a 180°C i greixant un motlle per a pastissos. En un bol gran, barreja el puré de castanyes amb el sucre bru i la mantega fosa fins a obtenir una crema homogènia. Afegeix els ous un per un, batent bé després de cada incorporació. Incorpora la farina d'ametlla i un pessic de sal, barrejant fins que tot estigui ben integrat.

| Canva

Fon la xocolata blanca al bany maria o al microones, tenint cura de no cremar-la. Un cop fos, afegeix l'essència de vainilla i barreja-ho amb la preparació anterior fins que quedi una massa suau i uniforme. Aboca la barreja al motlle prèviament greixat i allisa la superfície amb una espàtula. Forneja durant aproximadament 35-40 minuts, o fins que en inserir un escuradents al centre, aquest surti net. Deixa refredar el pastís al motlle abans de desemmotllar-lo i transferir-lo a una reixeta perquè es refredi completament.

Per a una presentació espectacular, decora el pastís amb panellets tradicionals i trossets de castanyes caramel·litzades. Pots empolvorar una mica de sucre glas per sobre o afegir encenalls de xocolata blanca per realçar la seva aparença gurmet. Serveix el pastís acompanyat d'un cafè aromàtic o un vi dolç, creant una experiència sensorial completa que delectarà els teus convidats.

Amb aquestes postres podràs sorprendre tothom i gaudir d'una vetllada festiva més dolça. La combinació entre un sabor que agrada a tots els paladars, com el de la xocolata blanca, amb el d'un producte típic de la festivitat, la castanya, donarà un toc diferencial a la vostra creació.