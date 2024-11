El que està vivint una nord-americana a Espanya: 'No mengem...'

Espanya és un país ple de particularitats culturals que no deixen indiferent els qui el visiten o decideixen instal·lar-s'hi. Des dels nostres horaris de menjars fins a la nostra forma de socialitzar, els estrangers solen meravellar-se (i de vegades desconcertar-se) amb costums que per a nosaltres són completament normals. Una d'aquestes diferències, especialment cridanera, són els horaris de menjar.

Això és precisament el que ha experimentat una jove nord-americana que ha decidit traslladar-se a Espanya per treballar com a professora d'anglès. Acostumada als horaris del seu país natal, ha quedat completament sorpresa en enfrontar-se al que aquí considerem "normal" pel que fa a les hores per dinar i sopar. En un vídeo que s'ha fet viral, la noia explica amb sorpresa: “No mengem fins a les tres de la tarda, i ara mateix són les cinc i la gent segueix al carrer, però no per sopar”.

Als Estats Units, la rutina sol ser completament diferent. Allà, els àpats principals es fan molt abans. “Si has de sopar cap a les sis, set o vuit de la tarda, això és sopar aviat”, va comentar. No obstant això, a Espanya, sopar a aquesta hora és pràcticament impossible si no ets en un lloc turístic. Aquí, l'horari habitual per al sopar se situa al voltant de les nou del vespre, cosa que continua sent un misteri per a molts estrangers.

Més impactes

Aquest aspecte de la cultura espanyola, encara que xocant al principi, és una cosa que molts estrangers acaben apreciant amb el temps. Els permet gaudir de les llargues tardes i nits espanyoles, ja sigui passejant, socialitzant o simplement prenent alguna cosa a una terrassa.

A més dels horaris de menjar, també va destacar la manera com els espanyols aprofiten el dia. A Espanya, la vida s'allarga fins a altes hores de la nit, amb persones al carrer fins i tot entre setmana. Una altra de les coses que més ha sorprès a la professora sobre la seva nova vida en territori espanyol és la llibertat que tenen moltes dones.

Llueixen talons des de molt joves i els deixen sortir al carrer fins tard, cosa a la qual ella no està gaire acostumada al seu país. A més, vesteixen millor que les noies dels Estats Units, diu. També li ha cridat l'atenció que els alumnes de l'escola tinguin mitja hora de descans a mig matí i que després vagin a casa a dinar en lloc de la mateixa escola.