L'experiència d'un australià vivint a Espanya: 'La meva família...'

Quan hi ha dues cultures tan diferents com l'australiana i l'espanyola, els xocs culturals són inevitables. Si ja hi ha diferències significatives entre països veïns, entre llocs tan llunyans com Espanya i Austràlia, les sorpreses són encara més grans. Un jove australià que ha viscut a Espanya ho explica de manera senzilla: els horaris de son són la diferència més gran entre les dues cultures.

El noi, que s'ha fet viral a TikTok (@coreyyy.exe), va compartir amb humor i sinceritat la seva experiència entre les dues societats. Segons ell, el xoc cultural més fort està relacionat amb els horaris i la manera com les dues cultures aborden el somni i la vida nocturna. "Això és el 'culture shock' més fort de viure entre Espanya i Austràlia, i crec que molta gent fora d'Austràlia no se n'adona", comença dient al seu vídeo.

A Austràlia, explica, la vida sembla aturar-se molt més aviat que a Espanya. “La meva família, els meus pares, ja a les 20.30 hores són al llit”, explica, deixant clar que són estrictes els horaris allà. En contrast, l'estil de vida espanyol és molt més flexible i animat. “A aquesta hora a Espanya, estic pensant què soparé. A veure si surto a prendre alguna cosa abans i després sopar… ja per a la mitjanit”, comenta entre rialles.

El jove també es descriu a si mateix com un "night owl" (mussol nocturn), algú més acostumat a gaudir de la vida nocturna que dels matins primerencs. Segons ell, l'estil de vida a Espanya, amb sopars tardans i plans nocturns, encaixa perfectament amb el ritme natural. “M'encanta fer això aquí. Anar a prendre alguna cosa, en una terrassa, picar alguna cosa, tornar a casa a la 1…”, assegura, destacant com gaudeix de l'ambient relaxat i social que caracteritza les nits espanyoles.

Els seus pros i contres

Tot i la seva preferència per l'estil de vida espanyol, també reconeix que hi ha aspectes de la rutina australiana que valora. "És veritat que anar a la platja, a surfejar, per exemple, molt aviat, això mola", confessa, destacant els avantatges de les matinades actives a Austràlia. Tot i això, admet que aquestes activitats no compensen com gaudeix de les llargues nits espanyoles.

El vídeo ha generat centenars de comentaris, molts d'espanyols i estrangers que comparteixen la seva perspectiva. A Espanya, el ritme de vida nocturn està profundament arrelat, influint en els àpats, les reunions socials i fins i tot en les activitats laborals. En contrast, Austràlia valora un horari més aviat, on la majoria de les activitats socials i familiars es concentren durant el dia.

Per a aquest noi australià, adaptar-se al ritme d'Espanya no va ser difícil; el més complicat és tornar a la rutina d'Austràlia. "Prefereixo l'estil de vida d'estar-hi, de nit, aixecar-me més tranquil·lament", conclou. La seva experiència no només reflecteix les diferències culturals entre dos països, sinó també com poden canviar la perspectiva i les preferències dels qui tenen l'oportunitat de viure-les.