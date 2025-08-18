La increïble quantitat de diners que Elon Musk va pagar pel domini X.com

Elon Musk, fundador de Tesla i SpaceX, és també l'actual propietari de la xarxa social que abans coneixíem com a Twitter. Des de 2023, la plataforma va adoptar un nou nom: X.com. L'elecció no va ser casual. Es tracta d'un domini que Musk va recuperar el 2017 i que des de llavors s'ha convertit en part essencial del seu univers empresarial.
Un retorn als orígens
Musk havia registrat X.com el 1999 per a una startup financera. Poc després, l'empresa es va fusionar amb Confinity i va néixer PayPal. El domini va quedar en mans d'aquella companyia. Durant anys va romandre sense ús rellevant, fins que el 5 de juliol de 2017 Musk el va recomprar.
El preu pagat mai es va revelar. PayPal només va confirmar la cessió, mentre Musk agraïa públicament l'operació. A partir d'aquí, el valor exacte va passar a ser objecte de debat.
El misteri del preu
Algunes fonts van apuntar que la xifra rondava els cinc milions de dòlars. Aquesta estimació es basava en altres dominis premium d'una sola lletra. Tanmateix, especialistes del sector consideren que el cost real podia ser molt més alt. La raresa d'un domini tan curt i el seu potencial estratègic fan pensar en una suma de fins a vuit xifres.
Sigui quin sigui l'import, Musk mai va mostrar interès a divulgar-lo. Per a ell, la importància de X.com no és en els diners, sinó en el que representa.
La “X” com a emblema personal
Des de fa anys, la lletra X apareix com a marca recurrent en els seus projectes. SpaceX va ser la primera gran prova. Després van arribar models de Tesla, noms de prototips i, finalment, la decisió de rebatejar Twitter com a X.com el 2023.
Musk ha explicat que el símbol té un fort valor sentimental. L'associa amb els seus primers passos com a emprenedor i amb la seva visió de futur. No es tracta només d'una marca, sinó d'un fil conductor en tota la seva obra empresarial.
Més que una inversió
La transformació de Twitter en X.com mostra que la compra de 2017 no va ser un simple caprici. Musk no va adquirir un domini només per guardar-lo, sinó per convertir-lo en la identitat d'una de les plataformes digitals més influents del món.
El canvi de nom va generar debat entre usuaris i analistes. Per a alguns, es va tractar d'una pèrdua de valor de marca, donat el pes històric del nom Twitter. Per a d'altres, va ser un moviment agosarat que reforça la coherència de la visió de Musk.
De símbol a realitat empresarial
Avui, X.com no és només un record dels inicis de Musk. És el nom de la xarxa social que connecta centenars de milions de persones arreu del planeta. Un domini que semblava relegat s'ha transformat en l'emblema d'una nova etapa.
Amb aquest moviment, Musk va aconseguir unir passat i present. Va recuperar un símbol fundacional i el va convertir en el nucli de la seva aposta tecnològica i mediàtica. X.com va deixar de ser un simple actiu digital per esdevenir la bandera d'un projecte global.