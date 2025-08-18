Carlos Ríos (35 anys) ho té clar: a Lidl cal comprar sempre aquesta carn

Cada cop són més els consumidors que aposten per portar una alimentació equilibrada sense renunciar al sabor. En aquesta cerca, les recomanacions de nutricionistes guanyen pes. Carlos Ríos, nutricionista que aposta per un moviment Realfooding, s'ha convertit en una referència fonamental per a molts.
El seu enfocament, centrat a consumir productes reals, allunyats dels ultraprocessats, ha calat entre milers de persones. Per això, quan assenyala un producte concret com a imprescindible, l'atenció no triga a arribar. Aquesta vegada, ha posat el focus en una carn de Lidl per la seva relació qualitat-preu.
Una elecció de carn amb beneficis reals
A les seves xarxes, Carlos Ríos ha compartit quina és la seva carn preferida dins la secció de frescos de Lidl. Es tracta de l'entrecot amb romaní i farigola, una peça d'alta qualitat i amb un valor nutricional destacat. La seva combinació d'espècies no només millora el sabor, sinó que també aporta antioxidants naturals.
Aquesta elecció s'alinea amb la seva filosofia de “menys quantitat, més qualitat” en el consum de carn. Prioritzar talls ben seleccionats i amb condiments saludables marca una diferència en qualsevol dieta. A més, es tracta d'un producte fàcilment accessible per a la majoria de consumidors, sense necessitat d'anar a botigues gurmet.
Ríos suggereix acompanyar aquest entrecot amb guarnicions senzilles i saludables. Entre les seves preferides destaquen els espàrrecs fets a la fregidora d'aire o els bolets congelats, també disponibles a Lidl. Aquesta combinació no només és saborosa, sinó que es prepara en pocs minuts i sense complicacions.
Realfooding i Lidl: una aliança que guanya seguidors
El moviment Realfooding ha transformat la manera com molts veuen la seva alimentació diària. Gràcies a figures com Carlos Ríos, s'ha visibilitzat la importància de llegir etiquetes i triar ingredients reals. Aquesta nova manera de consumir aposta pel simple, però de qualitat.
Lidl, per la seva banda, ha sabut adaptar la seva oferta per respondre a aquestes noves demandes. La seva secció de carns i congelats inclou cada cop més productes que encaixen amb aquestes preferències. L'èxit d'aquesta combinació es veu reflectit a les xarxes, on les recomanacions es tornen virals.
Si una cosa ha quedat clara, és que quan Carlos Ríos destaca alguna cosa, val la pena provar-ho. I en aquest cas, l'entrecot de Lidl sembla tenir-ho tot: sabor, salut i un preu competitiu.