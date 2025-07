Un gos salsitxa agricultor triomfa a les xarxes

per Duna Costa

Fa tot just uns dies, un curiós vídeo protagonitzat per un gos salsitxa amb un barret recollidor d'hortalisses va començar a inundar els feeds de X i altres xarxes socials. No és només la tendresa el que atrapa, sinó la sorprenent habilitat d'aquest “agricultor pelut”, que ha estat un gran tema de conversa en comunitats d'amants dels animals i la jardineria urbana.

Com va néixer el fenomen

El vídeo va ser publicat pel compte @PuppiesIover el 28 de maig, sota el text “Such a good boy ❤️”. En tot just sis setmanes va assolir més de 21 milions de visualitzacions, superant amb escreix la mitjana de contingut viral caní. Hi apareix el salsitxa cavant amb empenta en una parcel·la de terra, com si plantés o recollís alguna cosa. L'entorn—files de plantacions—reforça aquesta sensació.

Tot i que resulta adorable veure un gos “treballant” la terra, aquest comportament té explicació científica. Els teckel, gossos dissenyats originalment per a la caça de petits mamífers, hereten un instint depredador molt marcat. Solen excavar túnels buscant preses, cosa que en un hort es tradueix a remoure la terra amb entusiasme. En aquest cas, l'entorn de cultiu ha potenciat aquest instint, convertint-lo en un simpàtic espectacle.

| XCatalunya, @PuppiesIover

Reaccions a xarxes i viralitat compartida

Usuaris de X han comentat amb sorna i simpatia. Un missatge destacava: “Aquest salsitxa mereix la seva pròpia parcel·la”. Un altre assenyalava que “se'l veu molt feliç, com un jardiner amb passió”. Tanmateix, també hi ha hagut advertiments responsables: alguns recordaven que excavar pot fer mal a arrels o tubercles, i recomanaven supervisió. Certament, cap veu professional ha criticat, només se subratllen cures bàsiques.

No és la primera vegada que un salsitxa triomfa online. A TikTok circulen vídeos similars, com el d'un cadell que es nega a aixecar-se o un amb una dent al nas que va commoure la comunitat. Tot i això, pocs tenen l'escenari rural i la funció gairebé “laboral” que exhibeix aquest exemplar.

Per què fascina aquest tipus de contingut

El vídeo uneix instint animal, activitat humana i un rerefons d'humilitat reconnectada amb la terra. En temps en què la jardineria urbana creix, veure un gos imitant un hortolà demostra que el vincle entre humans, mascotes i natura segueix sent potent i emocional.

Aquest salsitxa “agricultor” ha aconseguit el que molts creadors cerquen: viralitat sense artifici, amb un missatge proper i natural. I ho aconsegueix sense parlar. Podria inspirar més amants de l'hort a incloure els seus gossos en tasques ecològiques? L'èxit a xarxes ja està servit.