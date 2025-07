Jugada mestra del BBVA contra la burocràcia

L'entorn econòmic espanyol afronta una conjuntura complexa: taxes d'interès a l'alça, pressió inflacionària i una competència bancària que cerca consolidar-se com a aliat estratègic de les pimes. En aquest paisatge, BBVA ha llançat una iniciativa que promet dinamitzar l'emprenedoria: facilitar la constitució de noves empreses en un temps rècord. Més enllà del titular, aquest moviment té implicacions profundes per als emprenedors i el sector financer en general.

Reducció radical del temps de constitució

En un moment en què la burocràcia i la dilació administrativa frenen el ritme empresarial, BBVA ha escurçat els terminis de constitució d'una nova empresa d'una mitjana de 42 dies naturals a només 15 — una rebaixa del 64 %. Aquest assoliment no és resultat d'una campanya puntual, sinó d'una transformació integral de tot el procés: des de l'assessorament inicial fins a la signatura de l'escriptura notarial.

El banc ha habilitat un sistema digitalitzat en col·laboració amb “Ayuda T Pymes”, que uneix assessors i oficines BBVA en una cadena de gestió sense fissures. A més, l'escriptura pública s'entrega en 48 hores després de l'aprovació final, gràcies a un canal exclusiu entre BBVA, Ayuda T Pymes i els notaris. Aquest flux optimitzat es tradueix en agilitat i èxits pràctics per a emprenedors.

| XCatalunya, BBVA

Valoració positiva per part dels usuaris

Segons dades internes, el servei ha obtingut una valoració de 4,72 sobre 5 en satisfacció global, mentre la taxa de recomanació arriba al 4,78. Aquestes xifres no només indiquen una percepció d'eficiència, sinó també del valor afegit de comptar amb acompanyament continu i especialitzat; un factor que, en experiències reals, marca la diferència.

Incentius econòmics que complementen el servei

Més enllà de la velocitat, BBVA afegeix un al·licient econòmic: els clients que obrin el compte "Empresa Bienvenida" poden rebre fins a 360 € bruts en sis mesos. Aquest bonus s'activa en domiciliar impostos o assegurances socials, cosa que ofereix un coixí financer addicional en les primeres etapes de negoci.

Estratègia amb visió a llarg termini

La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de BBVA de consolidar-se com l'entitat "preferida" per les empreses a Espanya. Segons Jaime Sáenz de Tejada, un de cada quatre nous negocis el 2024 va triar BBVA, xifra que puja fins a un de cada tres a Catalunya. A més, l'entitat projecta reforçar el seu paper en la concessió de crèdit i en la millora de serveis digitals, impulsat per la futura integració del Banc Sabadell, que ampliaria la seva capacitat de crèdit en 5.000 M € anuals.

| Dean Drobot, XCatalunya, BBVA

Anàlisi d'impacte: més que agilitat, un efecte sistèmic

La jugada de BBVA va més enllà d'agilitar tràmits. En un país on la burocràcia retarda el dinamisme empresarial, reduir terminis forma un ecosistema més competitiu. El temps que abans es dedicava a gestions es podria invertir ara en refinament d'idees, networking o inversió en àrees estratègiques —com innovació o sostenibilitat.

Sectorialment, la mesura exerceix pressió competitiva sobre altres entitats bancàries. Ja s'observa com CaixaBank, per exemple, optimitza la seva oferta creditícia per a pimes després de l'anunci de BBVA. La cursa per posicionar-se com a banc de referència en pimes és en ple auge, i redueix costos de transacció per als emprenedors.