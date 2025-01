Promoció ideal per als amants de la botifarra amb mongetes: Només a Bonpreu i Esclat

La gastronomia catalana és rica en diferents plats senzills però plens de sabor, i un dels seus exponents més populars és la clàssica combinació de botifarra amb mongetes. Per a aquells que gaudeixen d'aquesta recepta tradicional, Bonpreu i Esclat han llançat una promoció irresistible.

Per tan sols 4,99 € els clients poden emportar-se una gran safata de botifarra de porc amb pebre negre (445g) i una altra de mongetes cuites Terra i Tast (500g). Aquesta oferta estarà disponible fins al pròxim 3 de febrer, així que encara queda marge per planificar la compra i gaudir d'un dels plats més emblemàtics de la cuina local.

Un plat d'arrelament popular

La botifarra és, des de fa dècades, un element fonamental en la dieta de moltes famílies catalanes. La seva elaboració, basada en carn de porc picada i condimentada, la converteix en un embotit versàtil que pot preparar-se tant a la graella com a la planxa o al forn.

La varietat que proposa aquesta promoció conté pebre, aportant un lleuger toc especiat que realça el sabor de la carn sense emmascarar els seus matisos. A més, el seu format de 445g resulta apropiat per a un àpat en família o per a diverses racions individuals, depenent de les necessitats de cada llar.

| BonpreuEsclat

Per la seva banda, les mongetes cuites Terra i Tast es presenten en un envàs de 500 g, ideal per a dues racions generoses. D'origen vegetal i llestes per menjar, només requereixen un escalfament ràpid en paella o microones. Aquesta marca, coneguda per la seva aposta per la qualitat i la senzillesa.

Permet als consumidors gaudir de llegums cuits al punt i amb la textura adequada, sense les complicacions de la cocció casolana. En pocs minuts, es pot servir a taula un plat nutritiu, molt arrelat en la tradició catalana.

Una combinació nutritiva i equilibrada

En barrejar proteïnes de la carn de porc amb les llegums de les mongetes, aquest plat aporta una bona quota de nutrients essencials. D'una banda, les botifarres ofereixen proteïnes de qualitat i un contingut calòric moderat si es preparen sense excessos de greix.

D'altra banda, les mongetes cuites destaquen pel seu excel·lent aportament en fibra, que contribueix a una adequada salut digestiva, i el seu perfil ric en vitamines i minerals. Per completar un menú equilibrat, es pot afegir una amanida verda o uns pebrots escalivats, sumant color, frescor i varietat de nutrients.

| PixaBay

Una oportunitat fins al 3 de febrer

L'oferta estarà vigent als establiments Bonpreu i Esclat fins al pròxim 3 de febrer. El que brinda una mica més de deu dies per a aquells que desitgin incloure-la en la seva planificació de menjars.

Aquells que busquin estalviar temps i diners sense renunciar a la cuina tradicional trobaran en aquesta promoció un aliat perfecte. Tant la botifarra de porc amb pebre negre com les mongetes Terra i Tast són productes de qualitat contrastada, amb un sabor que reflecteix la dedicació posada en la seva elaboració.

A més, el preu de 4,99 € per ambdós articles suposa un descompte important respecte a la compra per separat, fixada originalment en 7,48 €. És, per tant, una ocasió immillorable per redescobrir els plats de tota la vida o, si algú és nou en la cuina catalana, per aventurar-se amb una recepta molt icònica.