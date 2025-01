Últim dia: L'oferta de Bonpreu i Esclat només online

Els supermercats Bonpreu i Esclat han llançat a la seva plataforma digital un lot de productes d'higiene amb un 40 % de descompte, disponible exclusivament en línia fins avui, 20 de gener de 2025. Es tracta d'una oportunitat única per a aquells que desitgin renovar o reposar els seus bàsics de cura personal a un preu molt competitiu, ja que el lot passa de costar 10,83 € a tan sols 6,49 €. Donada l'acollida que ha tingut aquesta promoció, molts consumidors ja s'han afanyat a afegir-la a la seva cistella virtual abans que finalitzi el període de l'oferta.

Aquest pack inclou tres productes de marques reconegudes en l'àmbit de la higiene diària: d'una banda, un gel de dutxa Sanex Cuidado Experto que es caracteritza per la seva fórmula dissenyada per protegir i nodrir la pell. D'altra banda, trobem un raspall de dents de Colgate, pensat per a una neteja bucal eficaç gràcies al seu disseny ergonòmic i truges amb diferents nivells. Finalment, per completar la cura oral, el lot incorpora un tub de dentifrici Colgate Total, un clàssic que ajuda a prevenir càries, placa i problemes de genives, i que a més ofereix una sensació de frescor prolongada.

Una oferta exclusiva per a compres en línia

En els últims anys, la venda a través d'internet s'ha convertit en un dels eixos fonamentals dels supermercats. Bonpreu i Esclat, conscients d'aquesta realitat, busquen premiar aquells que confien en la seva plataforma virtual amb promocions com aquest lot estalvi, que no es pot trobar a les botigues físiques. Aquesta iniciativa permet als clients accedir a productes essencials d'higiene sense haver de desplaçar-se, i a un preu notablement reduït.

La modalitat en línia resulta molt pràctica per a les persones amb poc temps lliure o dificultats per acudir a un establiment. Amb tan sols uns clics, es poden adquirir els articles i programar l'entrega a domicili, o bé optar per la recollida a la botiga en un horari més convenient. Així, Bonpreu i Esclat pretenen fer més àgil l'experiència de compra, sense descuidar la qualitat dels articles oferts.

Per què no deixar passar l'oportunitat

La importància de comptar amb un bon gel de dutxa i productes d'higiene bucal rau tant en la comoditat com en la prevenció. Mantenir la pell sana i neta es tradueix en un benestar general, mentre que el raspall de dents i la pasta dentífrica Colgate Total ajuden a reforçar la salut dental, un pilar fonamental per a la qualitat de vida a llarg termini. El lot combina, per tant, l'atenció a la higiene personal amb l'estalvi familiar, quelcom molt valorat en un inici d'any ple de reptes econòmics.

La reducció de preu del 40 % converteix aquesta oferta en una ocasió idònia per provar aquests productes si mai abans s'han utilitzat o, senzillament, per reposar-los en cas de ser habituals en el dia a dia. A més, tractant-se de marques consolidades, es garanteix una bona relació entre preu i prestacions, quelcom que molts consumidors prioritzen a l'hora d'elaborar la seva llista de la compra.

Últimes hores de promoció

Donat que aquest és l'últim dia de la promoció, el marge per beneficiar-se del lot estalvi s'esgota. Fins avui, 20 de gener, els usuaris poden afegir els productes a la seva cistella en línia i confirmar la comanda a 6,49 €, abans que l'oferta acabi i els preus tornin al seu import habitual de 10,83 €. Per això, aquells que desitgin aprofitar aquest descompte han d'afanyar-se i fer la compra.