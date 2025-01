Gran ensurt per als clients del Banco Santander

En les últimes hores, diversos usuaris del Banco Santander van experimentar un inesperat ensurt que ha de ser solucionat. Des de l'entitat bancària, s'ha enviat un missatge als clients advertint-los que els tècnics estaven fent tot el possible per esmenar el problema. La preocupació ha estat màxima i amb raó.

Els clients s'han espantat (i amb raó) en comprovar que els seus comptes reflectien un saldo inusual: diversos càrrecs, així com alguns abonaments, apareixien repetits en la relació de moviments de les seves targetes. Aquest problema, que va afectar la visualització dels seus fons reals, va generar dubtes i inquietud entre els clients, qui es preguntaven si s'havia produït algun càrrec indegut o si estarien veient minvat el seu saldo disponible.

L'alarma va sorgir arran d'un avís que el mateix Banco Santander va enviar a través de la seva aplicació mòbil i del seu servei web, indicant que, “per una incidència tècnica”, era possible que alguns moviments de targeta es mostressin duplicats. Aquest avís venia acompanyat de l'aclariment que l'entitat estava treballant per revertir la situació com més aviat millor, demanant disculpes per les molèsties que aquest error pogués ocasionar.

Es tracta, no obstant això, del segon error d'aquestes característiques que pateix el Santander en menys d'un any: el març de 2024 es va produir un incident molt similar, també vinculat a la duplicació de càrrecs en els comptes.

No és la primera vegada que passa

Segons han assegurat fonts del banc a elDiario.es, aquesta recent incidència va quedar solucionada al voltant de les 19.00 hores del dijous, i es descarta per complet que estigui relacionada amb un atac informàtic o una escletxa de seguretat en els sistemes de l'entitat. El problema residia, pel que sembla, en un error intern de la plataforma tecnològica encarregada de gestionar els moviments de les targetes, el que va generar aquestes duplicacions merament “visuals”.

No cal alarmar-se

El banc insisteix que, sent un error que només va afectar la “visualització” dels moviments, els clients podien seguir operant amb normalitat, sense arriscar-se que se'ls cobrés dues vegades per una compra o transacció.

No s'han detectat indicis de robatori de dades ni d'un accés no autoritzat a la informació confidencial dels usuaris, i la detecció de l'error va ser ràpida gràcies als sistemes de monitorització i a les queixes rebudes per part dels mateixos clients. Tot i això, l'entitat ha preferit extremar la prudència, deixant clar que investigarà a fons l'origen de la incidència per evitar que succeeixi de nou en el futur.

A efectes pràctics, i un cop esmenada l'anomalia, els comptes dels usuaris han tornat a reflectir de manera correcta els moviments de les targetes, sense duplicacions ni alteracions. Després de l'“avís important” que es va poder veure en l'aplicació del banc, algunes persones continuen revisant amb lupa els seus últims moviments per corroborar que, en efecte, no s'han practicat càrrecs erronis.