El lot estalvi de neteja a Bonpreu i Esclat amb gairebé el 50 % de descompte

La neteja de la llar és una d'aquestes tasques ineludibles en el dia a dia, però no ha de resultar costosa ni complicada si es compta amb els productes adequats. Conscient de la necessitat dels consumidors d'optimitzar despeses sense renunciar a la qualitat, Bonpreu i Esclat ha llançat un lot estalvi.

Que reuneix quatre referències de primeres marques a un preu molt competitiu. Fins al 3 de febrer de 2025, es pot adquirir aquest pack per 16,99 €, en lloc dels 28,42 € que costaria comprar cada article de forma individual. Aquesta diferència suposa un descompte proper al 50 %, cosa que converteix la promoció en una oportunitat excel·lent per a aquells que busquen proveir la seva despensa amb productes d'eficàcia contrastada.

Un assortiment complet de productes de neteja

Fairy Ultra Poder (820 ml): conegut pel seu gran poder desgreixador, el rentavaixelles Fairy és un imprescindible en moltes cuines. La capacitat d'eliminar el greix de manera ràpida i efectiva l'ha posicionat com un dels detergents per a vaixella més fiables del mercat.

A més, el format de 820 ml proporciona nombroses dosis, de manera que no hauràs de reposar-lo constantment. La seva fórmula concentrada genera escuma abundant i facilita la neteja fins i tot amb aigua freda, una cosa molt valorada a l'hora d'estalviar energia.

Don Limpio Bany Fresc (1,3 l): mantenir el bany en òptimes condicions pot ser un repte, especialment quan es tracta d'eliminar taques de calç o residus de sabó. Don Limpio Bany Fresc es presenta com una solució pràctica per retornar la brillantor a lavabos, dutxes i rajoles amb un esforç mínim. La seva aroma agradable contribueix a la sensació de neteja i frescor, i el format d'1,3 litres garanteix un bon nombre d'aplicacions abans de necessitar la següent compra.

Lenor Unstoppables Fresh (210 g): encara que no és un detergent en si, aquestes perles perfumades s'han convertit en un complement cada cop més popular per al rentat de la roba. N'hi ha prou amb afegir-ne una molt petita quantitat al tambor de la rentadora abans d'iniciar el programa de rentat per aconseguir una fragància més intensa i duradora.

La versió Fresh de Lenor Unstoppables atorga a les peces un olor net i molt agradable que es manté fins i tot després de diversos dies a l'armari. Diferenciant-se dels suavitzants líquids tradicionals per la seva capacitat de penetrar millor en les fibres.

Detergent Ariel 3 en 1: s'ha consolidat com un dels referents en el mercat de detergents, i la seva versió en càpsules aporta molta comoditat i eficàcia en cada rentat. Formulades per actuar fins i tot amb aigua freda, aquestes càpsules combinen tres accions: neteja, llevataques i lluminositat per als teixits.

En no haver de mesurar la dosi, s'evita el malbaratament de producte i es facilita molt la rutina de rentat. Una cosa especialment útil en llars amb poc temps per dedicar a tasques de neteja.

Per què no deixar passar aquesta promoció

L'estalvi que suposa adquirir aquest lot és considerable. En lloc de pagar més de 28 € per tots els productes, el client paga tan sols 16,99 €. Aquesta reducció és especialment atractiva per a famílies nombroses o per a aquells que volen mantenir la despensa ben proveïda sense fer múltiples compres.

A més, els articles seleccionats cobreixen les principals necessitats de neteja de la llar: vaixella, bany i bugada. En paral·lel, l'ús dels productes de marca dona la tranquil·litat de confiar en composicions i unes fórmules eficients, recolzades per anys d'experiència en el sector.

El fet que la promoció estigui disponible a Bonpreu fins al 3 de febrer permet als consumidors planificar les seves compres amb certa antelació. Beneficiant-se de l'oferta i evitant la urgència d'haver d'adquirir productes de neteja a última hora i a un preu superior.