El producte del mar amb gran estalvi a Bonpreu: i una recepta per cuinar-lo

No és tonyina, ni salmó, ni gambes. Però és un dels mariscs més versàtils, saborosos i nutritius de la Mediterrània. Aquesta setmana, Bonpreu llança una de les seves promocions més atractives en peixateria, i ho fa amb un producte humil que pot convertir-se en el protagonista de la teva cuina. Encara que no ho descobriràs fins al final.

El mar a l'abast de tothom

Entre la inflació i la pujada de preus generalitzada, les seccions de peix i marisc s'han convertit en un dels espais més vigilats per aquells que volen menjar bé sense buidar la butxaca. Bonpreu ho sap, i per això ha activat una campanya especial en la seva línia de peixateria sota el segell de “gran estalvi”.

Durant aquests dies, els supermercats de la cadena catalana ofereixen una selecció limitada de productes frescos del mar a preus molt per sota de l'habitual. La iniciativa ha estat rebuda amb entusiasme pels clients, especialment aquells que valoren el producte de proximitat i la cuina senzilla.

| Bonpreu, Canva Pro

La clau està en triar ingredients senzills, amb tradició, i saber com tractar-los. És aquí on aquesta promoció destaca per sobre d'altres.

Salut, sabor i cuina ràpida

Aquells que freqüenten els mercats ho saben: hi ha productes del mar que, sense ser els més cars, ofereixen una relació qualitat-preu difícil d'igualar. A més de ser econòmics, són fàcils de cuinar, molt nutritius i donen com a resultat plats que poden semblar de restaurant.

Es tracta d'un marisc que no necessita presentació entre els més veterans dels fogons. El seu sabor intens, la seva textura ferma i la seva capacitat per absorbir aromes el fan perfecte per a múltiples receptes. Des d'arrossos fins a tapes, passant per plats al vapor o a la marinera, aquest producte és sinònim de cuina mediterrània autèntica.

| BonpreuEsclat, XCatalunya

I precisament per això, Bonpreu l'ha triat com a protagonista de la seva oferta d'aquesta setmana. La promoció no només inclou un preu espectacular per quilo, sinó també l'oportunitat de rescatar una recepta tradicional que amb prou feines necessita ingredients, però ofereix grans resultats.

Musclos petits a només 2,99 €/kg i una recepta infal·lible

El producte estrella d'aquesta setmana a Bonpreu són els musclos petits, disponibles per només 2,99 euros el quilo. Frescos, nets i llestos per cuinar, són una aposta segura per a qualsevol menú econòmic amb sabor a mar.

I si no saps com preparar-los, aquí va una recepta senzilla:

Musclos al vapor amb all i llimona

Renta bé els musclos. Sofregeix en una cassola un parell de dents d'all amb una fulla de llorer i un raig d'oli d'oliva. Afegeix els musclos juntament amb un raig de vi blanc, tapa la cassola i deixa coure 4-5 minuts fins que s'obrin. Finalitza amb julivert fresc i unes gotes de llimona.

Una recepta sense complicacions per gaudir al màxim d'un producte humil que, aquesta setmana, brilla amb llum pròpia.