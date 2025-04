3 opcions per als carnívors amb regal a Bonpreu i Esclat

Hi ha dies en què cuinar es converteix en una tasca impossible. La nevera està mig buida i el cansament fa que qualsevol pla culinari quedi descartat. Davant d'aquest escenari tan habitual, els supermercats continuen buscant fórmules per oferir solucions ràpides sense sacrificar el sabor.

En aquest context, una coneguda cadena catalana ha llançat una nova promoció pensada especialment per a aquells que valoren els menjars llestos per endur, amb receptes saboroses, ben preparades i llestes per resoldre la jornada. Però aquesta vegada no es tracta només de vendre menjar: hi ha un extra que ha començat a cridar l'atenció de molts clients freqüents.

| Bonpreu, Wirestock, XCatalunya

La iniciativa, visible en diversos punts de venda des de fa uns dies, ofereix plats preparats a preus assequibles, amb una combinació de sabors pensada per als amants de les receptes tradicionals. Però el més cridaner és que, en emportar-se un d'aquests productes, el client rep un obsequi afegit… sense cap cost.

Una selecció de plats per als més carnívors

L'oferta no es dirigeix a qualsevol paladar. Està pensada per a aquells que gaudeixen d'una bona ració de carn, cuinada amb cura i llesta per servir. I encara que els detalls no es revelen en cartells cridaners ni s'anuncien amb grans campanyes publicitàries, els clients freqüents del supermercat ja han començat a comentar com de bona resulta la proposta.

Els plats disponibles en aquesta promoció se serveixen a la secció on cada dia es cuinen elaboracions casolanes. La varietat inclou diferents tipus de carn, amb coccions llargues, salses saboroses i aquella aroma a menjar acabat de fer que obre la gana fins i tot abans de mirar el menú.

| Bonpreu

Però què s'amaga exactament darrere d'aquesta promoció? Quin és el producte que acompanya la compra i la converteix en un autèntic menú complet? És aquí on entra el toc inesperat que ha generat més d'un somriure entre els compradors.

El detall final que converteix el menjar en un menú

La cadena Bonpreu i Esclat ha ideat un “menú estalvi” que combina tres plats principals —tots ells basats en carn— amb un regal que tanca l'experiència gastronòmica sense cap cost afegit.

Els clients poden triar entre tres opcions: ales de pollastre picants (4,95 €), galta de porc amb ceba (6,95 €) o cordó de llom de porc (5,95 €). I en adquirir qualsevol d'aquests plats, reben automàticament una bossa de 200 grams de patates palla de la marca Bonpreu, valorada en 1,50 €.

Cruixents, lleugeres i perfectes per acompanyar qualsevol plat, les patates completen el menú de forma rodona. Una proposta pràctica per a aquells que volen menjar bé sense complicacions. Mentre duri, promet ser un petit salvavides per a molts àpats entre setmana.