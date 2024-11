El producte de Bonpreu perfecte per sortir del pas: 'Quan no tinc temps'

Els supermercats han esdevingut inevitablement els nostres grans aliats en situacions de problemes. Durant un dia laboral, el nostre temps lliure disponible és escàs i no solem poder destinar-li gaire estona a preparar-nos rics plats. Per això, als grans magatzems venen diversos productes i aliments que ens ajuden a sortir del pas amb menjar ja preparat i congelat.

El sabor, evidentment, no és el mateix que si cuinem aquests plats nosaltres manualment, però de vegades no ens queda cap altra que recórrer a això. I davant aquesta situació i tenint en compte això últim, és important saber escollir on comprar-lo. Això és el que li passa, per exemple, a una usuària de Twitter, que no suporta haver de menjar patates fregides congelades.

Tot i això, un dels seus seguidors ha aparegut com el seu gran salvador per recomanar-li les del Bonpreu pel seu sabor i el seu preu (1,81 euros per un paquet en què ve un quilo de patates fregides). "Quan no tinc temps de pelar i tallar patates, les congelades del Bonpreu surten força bé", proclama, convençut. Poden fer-se tant a la fregidora d'aire, així com també emprant el mètode clàssic amb oli.

Diferències entre patates fregides pelades i tallades a casa amb les congelades

Les patates fregides casolanes i les congelades de supermercat presenten diferències importants en la preparació, el sabor i el perfil nutricional, que poden afectar el seu impacte en la salut. En termes generals, les patates fregides casolanes solen ser considerades més fresques i naturals. En preparar-les a casa, un mateix selecciona les patates, que solen ser fresques i sense additius, i decideix quin tipus d'oli utilitzar, així com la quantitat. Això permet evitar greixos trans o olis de baixa qualitat que, en excés, poden ser perjudicials per a la salut.

D'altra banda, les patates congelades de supermercat solen estar precuinades i moltes vegades vénen amb additius per millorar-ne la conservació i mantenir-ne el sabor i la textura després del procés de congelat. A més, és comú que aquestes patates continguin olis hidrogenats o greixos trans, que són menys saludables i s'associen amb un risc més gran de malalties cardiovasculars. Pel que fa al contingut de sal, les congelades solen tenir més sodi que les casolanes, cosa que pot contribuir a problemes d'hipertensió si es consumeixen en excés.

Des d'una perspectiva de salut, les patates casolanes tendeixen a ser una opció menys perjudicial, sempre que es fregeixin en olis saludables, com el d'oliva o el de gira-sol alt oleic, i es controlin les quantitats de sal. Tot i això, és important recordar que tant les casolanes com les congelades, en ser fregides, contenen un alt nivell de greixos i calories, per la qual cosa el seu consum hauria de ser moderat en qualsevol cas.