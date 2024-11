Un dels productes catalans més exquisits, amb segona unitat al 50% a Bonpreu

Les anxoves de l'Escala són una autèntica menja dins de la gastronomia catalana. Aquest producte, elaborat de forma tradicional i conservat en oli d'oliva, és conegut pel sabor intens i la textura suau. Durant aquestes setmanes, fins al 18 de novembre, Bonpreu i Esclat han llançat una promoció amb la segona unitat al 50% de descompte a les anxoves L'Escala, cosa que la converteix en una excel·lent oportunitat per gaudir d'un producte d'alta qualitat a un preu més assequible.

Preu i condicions de la promoció

La promoció s'aplica a les llaunes d'anxoves de l'Escala en oli d'oliva de 50 grams. La primera unitat costa 5,95 €, i la segona té un preu reduït de 2,98 €, fet que redueix el cost mitjà per llauna a 4,46 €. Aquesta oferta permet que els consumidors puguin gaudir d'unes anxoves d'alta qualitat a un preu molt més assequible.

Aquesta promoció està disponible a totes les botigues Bonpreu i Esclat, tant a les ubicacions físiques com a la botiga online, cosa que facilita que tots els clients tinguin accés a aquesta gran oportunitat. A més, hi ha un límit de dues unitats per client, cosa que ajuda a garantir que més persones puguin beneficiar-se d'aquest descompte abans que s'esgotin les existències.

Anxoves de L'Escala: Tradició i qualitat

Les anxoves de l'Escala tenen una tradició que es remunta a principis del segle XX, i la seva elaboració s'ha mantingut pràcticament igual des de llavors. La localitat de l'Escala, situada a la Costa Brava, és famosa per les anxoves, i les tècniques artesanals de salaó i conservació en oli d'oliva s'han transmès de generació en generació, garantint un producte autèntic i de qualitat excepcional.

El procés comença amb la selecció de les millors anxoves, capturades al punt òptim i acuradament preparades per garantir una textura ferma però tendra i un sabor salat equilibrat. Posteriorment, es col·loquen a salaó i es deixen madurar el temps necessari perquè adquireixin el seu característic sabor. Finalment s'envasen en oli d'oliva, que contribueix a preservar la frescor del peix i aporta un toc suau que fa que aquestes anxoves siguin un autèntic delit per al paladar.

Usos a la cuina: Versatilitat i sabor únic

Es tracta d'un producte molt versàtil a la cuina, capaç d'elevar qualsevol plat amb el seu sabor inconfusible. Un dels usos més tradicionals és com a aperitiu, servides simplement amb pa amb tomàquet, que es prepara fregant un tomàquet madur sobre una llesca de pa i afegint-hi un rajolí d'oli d'oliva. Aquesta combinació, típica de Catalunya, és una opció senzilla però plena de sabor, perfecta per obrir qualsevol àpat o gaudir amb una copa de vi.

A més de ser un excel·lent aperitiu, les anxoves també són ideals per afegir un toc especial a amanides. El seu sabor salat i profund combina molt bé amb ingredients frescos com els tomàquets, les olives i les tàperes, aportant un contrast que fa que cada mossegada sigui interessant i deliciós. També són perfectes per preparar vinagretes i salses per a pasta, on el seu sabor es dilueix lleugerament però segueix aportant aquest toc d'umami tan apreciat a la cuina mediterrània.

Un altre dels plats on les anxoves brillen és a les coques, una especialitat catalana que consisteix en una base de massa fina i cruixent coberta amb diferents ingredients. Les anxoves, juntament amb ceba caramel·litzada o pebrots rostits, són una opció deliciosa per a aquestes preparacions, aportant un sabor autèntic i tradicional.