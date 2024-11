Els més llaminers gaudeixen a Bonpreu amb una oferta de pastissos que encanta a tots

Bonpreu i Esclat han llançat una oferta irresistible. Durant aquests dies, els clients poden trobar una selecció de pastissos a 9,90€ per quilo, ideal per als amants del dolç. Aquests pastissos, a més a més d'estar fets amb ingredients de qualitat, presenten una gran varietat de sabors i textures, ideals per satisfer tots els gustos.

Un dels pastissos que destaca en aquesta oferta és el de crema i xocolata blanca i negra (1), combinació de massa esponjosa i sabor agradable.

També hi ha la tradicional coca de brownie amb nous (3), un pastís que sempre és sinònim d'èxit entre els amants de la xocolata. Aquest brownie té un interior dens i humit. Està cobert de trossos de nou que aporten un toc crocant i un sabor lleugerament amarg que combina de meravella amb la dolçor de la xocolata.

Un altre pastís que no passa desapercebut és la coca de poma (4). Aquest pastís està ple de rodanxes fines de poma, distribuïdes per tota la superfície, que li donen un sabor fruiter inigualable. La frescor de la poma se sent a cada mos, la qual cosa el converteix en una opció ideal per als que busquen alguna cosa lleugera però amb un toc dolç.

La coca bicolor (5) és perfecte per als que gaudeixen d'una combinació clàssica i equilibrada de vainilla i xocolata. La decoració amb ratlles de xocolata no només li dóna un aspecte atractiu, sinó que també aporta un sabor extra a cada llesca. Aquest pastís és ideal per acompanyar una tassa de cafè o te a la tarda.

Més opcions

La coca de llimona i ametlla (6) ofereix una combinació deliciosa de sabors àcids i dolços. L'escorça d'ametlla a la part superior i les notes de llimona a la massa fan d'aquest pastís una opció refrescant que sorprèn pel seu equilibri de sabors. És una elecció perfecta per a aquells que busquen una mica menys embafador però igualment saborós.

La coca de nous i xocolata (7) és una opció clàssica que mai no falla. Cada mos està ple de llavors de xocolata que es fonen a la boca, oferint un contrast deliciós amb la textura suau del pa de pessic. És un pastís molt popular, especialment entre els més petits, i sempre és un èxit en qualsevol berenar.

La coca de sucre (8) és un clàssic senzill però irresistible. La capa de sucre cruixent sobre la superfície dóna un toc dolç que s'equilibra a la perfecció amb l'esponjositat de la massa. És ideal per acompanyar amb una beguda calenta o fins i tot per gaudir sol.

No ho deixis passar

Amb aquesta oferta tan variada i atractiva disponible fins al 18 de novembre, Bonpreu i Esclat estan aconseguint que els amants del dolç puguin gaudir de pastissos tradicionals i deliciosos a un preu molt competitiu. Ja sigui per compartir amb la família, per a una ocasió especial o simplement per donar-se un caprici, aquests pastissos estan pensats per a tots els gustos. No perdis l'oportunitat de fer-te amb algun d'aquests deliciosos bescuits i endolcir el teu dia.