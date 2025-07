El producte del Banco Santander que moltes llars estaven esperant

per Mireia Puig

Començar a parlar d'assegurances pot resultar sec. Tanmateix, en un moment en què els imprevistos domèstics —des d'avaries fins a petits accidents— poden impedir la vida diària, sorgeix una proposta que capta l'atenció.

Amb la inflació i el cost de la vida a l'alça, moltes llars busquen solucions que ofereixin seguretat sense disparar la despesa. Aquest escenari econòmic és el context òptim per presentar la darrera novetat de Banco Santander: una assegurança de llar dissenyada per aportar calma, eficiència i suport financer en moments crítics.

Una oferta reforçada per condicions difícils del mercat

En el darrer any, els costos de construcció i reparació han pujat de manera significativa. L'índex de preus al consum (IPC) general de reparacions de la llar a Espanya ha crescut prop d'un 4 % interanual. Aquest increment significa que el que abans era una simple pèrdua de temps i uns euros, avui pot desestabilitzar pressupostos familiars. Per això, comptar amb una pòlissa que cobreixi assistència ràpida i reemborsament just s'ha convertit en una necessitat.

| Banco Santander

En aquest context, Banco Santander ha llançat el “Seguro Mi Hogar Santander” en tres modalitats: Essencial, Ampliat i Integral. Les tres comparteixen cobertures clau —incendis, danys per aigua, trencaments, robatoris, assistència 24 h— però es diferencien en els serveis afegits. La versió Integral, per exemple, inclou manteniment anual, reparació d'electrodomèstics, assistència informàtica i neteja de segones residències bancosantander.es.

Compromís 3‑24‑48‑72: rapidesa i fiabilitat amb penalització econòmica

L'element competitiu més destacat és l'anomenat “compromís 3/24/48/72”. En cas d'urgència, Santander garanteix:

Professionals a casa en 3 h.

Valoració de danys en 24 h.

Pla de reparació en 48 h.

Inici de les tasques en 72 h.

Si no es compleixen aquests terminis, el banc retorna l'import íntegre de la prima anual. Aquest nivell de compromís afegeix una dimensió real d'exigència, tant tècnica com operativa, que pot suposar un avantatge clar davant d'altres pòlisses del mercat.

| XCatalunya, Banco Santander

25 % de descompte digital: estalvi perpetu i promoció vigent

Santander ha llançat una promoció, amb un 25 % de descompte en la prima anual per a contractacions realitzades via web o app. Aquest descompte s'aplica des del primer rebut i es manté durant tota la vigència de l'assegurança. Tot i que dependrà del canal (digital, telefònic o oficines), l'incentiu digital és molt més competitiu, amb preus que fins ara no s'havien vist al sector.

Així, clients que contractin ara poden beneficiar-se no només d'hospitals d'emergència a casa, sinó també de preus continguts a llarg termini —una proposta atractiva, especialment en un moment d'incertesa econòmica.

A qui va dirigit i com contractar?

L'assegurança s'adreça a residents a Espanya majors de 18 anys i clients del banc que visquin en un habitatge en propietat o en règim de lloguer. El procés de contractació és senzill: a l'app o web de Santander s'escull la modalitat, s'introdueixen les dades de l'immoble (metres quadrats, continent, contingut), s'aplica el descompte i es confirma la contractació. Per a qui prefereixi atenció personal, el suport està disponible via telèfon (910 503 500) o a oficines.