Cop d'efecte de CaixaBank: compleix la promesa, molts es freguen les mans

En el context d'una banca europea que continua remunerant activament els accionistes —fins i tot davant el previsible descens dels tipus d'interès— CaixaBank ha protagonitzat un moviment estratègic rellevant. Malgrat la moderació en els marges per l'actual política del BCE, les entitats financeres com CaixaBank mantenen una forta capacitat per retornar valor via dividends i recompres d'accions.

L'operació: execució del 19,6 % del pla de recompra en la tercera setmana

CaixaBank ja ha assolit el 19,6 % de la recompra dins la tercera setmana del seu sisè programa, xifrat en un màxim de 500 milions d'euros, i gestionat per Goldman Sachs. Durant aquesta tercera setmana, va comprar 4,6 milions d'accions a un preu mitjà ponderat de 7,3912 euros, la qual cosa suposa una inversió de poc més de 34 milions d'euros.

Sumant les tres primeres setmanes, CaixaBank ha adquirit 13.307.190 títols, amb un desemborsament de 98 milions d'euros, prop de la cinquena part del compromís total.

| XCatalunya, Economía Digital, Cecilie_Arcurs de Getty Images Signature

Per què aquest cop d'efecte és significatiu

Aquest sisè programa, aprovat al gener i activat el 16 de juny, permet a CaixaBank amortitzar accions pròpies i reduir el seu capital social. L'operació busca ajustar l'excés de recursos propis, dins els límits del 10 % del capital total autoritzats per la CNMV.

Gestió independent amb límits reglamentaris. Goldman Sachs, com a gestor del programa, opera amb autonomia, respectant la norma que prohibeix adquirir més del 25 % del volum mitjà diari durant cada jornada.

Optimització estructural de capital. Aquestes operacions encaixen en l'estratègia de mantenir un CET1 eficient —sense restar recursos a l'activitat— i responen a la pressió reguladora i dels inversors per un ús actiu del capital.

Context econòmic i bancari actual

Després de tancar 2024 amb un benefici històric de 5.787 milions d'euros, un increment del 20,2 %, CaixaBank ha reforçat les seves mètriques financeres i la seva capacitat per retribuir l'accionista. Encara que el marge d'interessos va patir una feble contracció —un 1,9 % intertrimestral—, la diversificació creixent en comissions i assegurances apuntala la seva resistència.

| Syda Productions, CaixaBank, XCatalunya

A nivell sectorial, els bancs europeus s'enfronten a un entorn de tipus a l'alça recentment, per la qual cosa les recompres i dividends es converteixen en palanca diferencial per atreure capital. Analistes com Morgan Stanley preveuen una rendibilitat total (dividends + recompres) de l'11 % per a la banca europea, i al voltant del 12 % per a CaixaBank.

Impacte i implicacions per a l'accionista

Aquest tipus de recompres generen efecte en el benefici per acció (EPS) i eleven la demanda per la disminució d'oferta. A més, ofereixen senyals de confiança per part de la direcció en la solidesa del balanç de CaixaBank, i poden incentivar el preu de l'acció a curt i mitjà termini.

En combinació amb el dividend proposat —0,2864 €/acció, un payout del 53,5 % del benefici 2024— els inversors es beneficien d'una retribució total molt elevada. I el preu de l'acció ho acaba agraint.