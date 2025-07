El moviment a escala europea del Banco Santander que beneficia els seus clients

En un panorama econòmic marcat per la digitalització accelerada i la recerca de sobirania financera, els mètodes de pagament mòbils han adquirit un protagonisme innegable. A Europa, segons EuroPA, el 2024 es van realitzar més de 2.000 milions de transaccions instantànies amb Bizum, MB WAY i Bancomat, representant el 65 % del volum de pagaments immediats a Itàlia, Portugal, Espanya i Andorra.

A més, el Banc Central Europeu impulsa l’euro digital i noves plataformes com Wero pretenen reduir la dependència de Visa i Mastercard. En aquest context, la iniciativa de Santander no només respon a una demanda de conveniència, sinó que també s’alinea amb una estratègia europea d’integració financera.

Santander lidera la interoperabilitat de Bizum a Europa

Banc Santander s’ha convertit en la primera entitat espanyola que ofereix Bizum per a enviaments de diners a usuaris a Itàlia, Portugal i Andorra.

Aquesta funcionalitat s’activa gràcies a la integració de Bizum amb MB WAY (Portugal) i Bancomat Pay (Itàlia) dins de la European Payments Alliance (EuroPA), la xarxa paneuropea de pagaments mòbils.

El sistema permet que els clients de Santander facin pagaments instantanis introduint únicament el número de mòbil del destinatari, eliminant la necessitat d’IBAN o targetes, i mantenint el nivell de seguretat de les operacions nacionals.

Més de 50 milions d’usuaris connectats i ampliació progressiva

Des del 31 de març de 2025, més de 50 milions d’usuaris i 186 institucions financeres dels quatre països implicats poden efectuar pagaments immediats entre mòbils.

A més, plataformes del nord d’Europa (com Vipps MobilePay en països nòrdics i Blik a Polònia) i IRIS (Grècia) han signat la seva intenció d’unir-se a EuroPA, ampliant així el seu abast geogràfic.

Aquest desplegament, ja operatiu aquest estiu, podria estendre’s a funcions comercials i pagaments B2B durant el 2026, com avancen alguns bancs.

Un impuls al lideratge digital de Santander

Amb aquest moviment, Santander reforça la seva posició com a referent en innovació bancària digital a Espanya. L’entitat no només amplia les funcionalitats per als seus clients, sinó que també estableix un estàndard al qual altres entitats, com CaixaBank, BBVA o Sabadell, s’anticipa que s’hi sumin abans de l’estiu.

L’impacte d’aquesta mesura va més enllà de la comoditat: reforça la proposta de valor del banc, millora la retenció de clients i accelera l’evolució de l’ecosistema de pagaments mòbils a la regió.

Perspectiva crítica: fi del domini de Visa/Mastercard a Europa?

Tot i que la interoperabilitat entre sistemes natius mòbils representa un pas significatiu, l’objectiu de crear una infraestructura de pagaments plenament europea encara presenta desafiaments.

La banca europea negocia un model paneuropeu, que inclourà un "cànon" per connectar plataformes nacionals com Bizum i Wero, sense crear una única app continental. Aquest enfocament representa un equilibri entre autonomia i pragmatisme: s’opta per connexions multilaterals en lloc de fusionar-les en un únic sistema, cosa que permet avançar sense precisar una solució única.