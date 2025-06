El producte del Banco Santander que molts esperaven i els treu d’un compromís

Ser adult comporta moltes responsabilitats. Cal pagar el lloguer, el cotxe, el menjar, les factures… i just quan tot sembla sota control, apareix aquella despesa inesperada: una avaria, una cita mèdica urgent, l'arranjament del mòbil o la matrícula d'un curs. Són moments en què una mica de liquiditat extra pot marcar la diferència entre l'angoixa i la tranquil·litat.

En aquest context, comptar amb un avançament de nòmina pot ser un recurs útil. No es tracta d'endeutar-se per caprici, sinó de disposar dels diners que et corresponen abans d'hora per resoldre un problema immediat o fer front a una necessitat puntual sense caure en solucions financeres més costoses.

Avança't als imprevistos, sense interessos

Per a qui té la nòmina domiciliada, existeix una opció que permet accedir de manera àgil a part del seu sou futur: el Préstec Avançament Nòmina. Aquest servei permet rebre fins a l'equivalent a dues nòmines netes, amb un límit màxim de 9.000 euros. I el millor: sense interessos. Sí, sense interessos. El tipus d'interès nominal (TIN) és del 0% anual.

| XCatalunya, Banco Santander, Kaboompics.com de Pexels

Llavors, on és el truc? No n'hi ha, però sí que cal tenir en compte que s'aplica una comissió d'obertura que varia segons el termini de devolució escollit. Aquesta comissió oscil·la entre l'1,5% i el 4%, en funció de si es retorna en menys de tres mesos o si s'amplia el termini fins a l'any complet.

Un termini a la teva mida

Un dels avantatges d'aquesta fórmula és la seva flexibilitat. Pots retornar els diners en el termini que millor s'ajusti a la teva situació econòmica: des d'un mes fins a dotze. Això sí, com més s'allargui el termini, més gran serà la comissió inicial. Per exemple, si tries retornar-lo en un, dos o tres mesos, la comissió és de l'1,5%.

| XCatalunya, Getty Images de Plazmica, Banco Santander

Però si prefereixes fraccionar el pagament durant 10, 11 o 12 mesos, la comissió puja al 4%. Això permet ajustar el reemborsament a la capacitat de cada persona, sense que el préstec suposi una càrrega ofegadora. A més, saber per endavant quant pagaràs, sense sorpreses ni interessos variables, afegeix un component de seguretat molt valorat.

Sense paperassa, sense esperes

Un altre aspecte que destaca és la simplicitat del procés. Si ja tens la nòmina domiciliada, pots consultar des de l'App del banc o des de la banca en línia si tens un avançament preconcedit. Si és així, el procés de sol·licitud és ràpid i sense paperassa innecessària.

En molts casos, l'aprovació és gairebé immediata i els diners poden estar disponibles al compte en qüestió de minuts. Això resulta especialment útil quan sorgeix una urgència real: un viatge inesperat, una reparació a casa, un problema mèdic… situacions que no esperen i que poden complicar el mes si no s'actua a temps.

Una solució útil, però no per a qualsevol ocasió

Ara bé, no cal oblidar que, encara que no tingui interessos, aquest tipus de préstec no s'ha d'utilitzar a la lleugera. No és una excusa per gastar de més, sinó una eina per gestionar bé el present sense comprometre el futur. La clau és fer-ne un ús responsable, per resoldre un imprevist concret, sabent que més endavant aquest import sortirà del teu sou.

I és precisament aquí on hi ha el detall que molts passen per alt: aquest préstec no l'ofereix qualsevol entitat. L'Avançament Nòmina és una solució exclusiva per a qui té la nòmina domiciliada a Santander1, el programa del Banco Santander que, discretament, ha convertit un servei clàssic en un salvavides modern per a l'economia personal.