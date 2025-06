Un corgi de 20 anys passejant enterneix les xarxes

En un món saturat de vídeos virals, pocs aconsegueixen tocar la fibra com ho ha fet aquest petit gos que s'ha guanyat el cor de milers de persones. Es tracta d'un Corgi de 20 anys —una edat extraordinària per a un gos d'aquesta raça— que va ser captat en vídeo fent un passeig lent però ferm per un carrer qualsevol.

Les imatges mostren el Corgi caminant amb pas pausat, gairebé cerimoniós, mentre els vianants l'observen, s'aparten o el miren amb curiositat. Alguns s'aturen a gravar-lo, d'altres se'l queden mirant amb un somriure nostàlgic. Però el protagonista, aliè a la commoció que provoca, segueix el seu camí sense aturar-se.

El temps passa, però la voluntat roman

Els experts en comportament animal destaquen que l'esperança de vida d'un Corgi ronda entre els 12 i els 15 anys. Aquest exemplar, que ha arribat als 20, ha superat amb escreix les expectatives, cosa que ja és un assoliment extraordinari. Però el que realment ha commogut milers de persones és la seva manera de moure's: tot i que el seu cos delata el pas del temps —amb una esquena una mica corbada i una manera de caminar tremolosa—, no hi ha en la seva expressió cap indici de rendició.

| Twitter, XCatalunya

Per a molts, aquest simple vídeo ha estat com una metàfora de la vida mateixa: la imatge d'algú que, malgrat el pes dels anys i les mirades externes, segueix avançant. Un petit heroi anònim que no necessita paraules per transmetre un missatge poderós. Les xarxes no han trigat a omplir-se de comentaris com “Així vull arribar jo als 90” o “Un exemple que l'edat és només un número si el cor segueix bategant amb força”.

Un passeig que va commoure mig món

L'escena va ser compartida originalment pel compte especialitzat en contingut animal Puppieslover, que es dedica a difondre històries emotives de gossos i gats d'arreu del món. Però aquesta vegada, la història va ser especial. En només unes hores, el vídeo va superar els 3 milions de visualitzacions, amb desenes de milers de reaccions, comentaris i comparticions.

| Twitter, XCatalunya

D'entre els detalls més esmentats pels usuaris hi ha la noblesa del Corgi, la seva calma, i el contrast entre la seva aparent fragilitat i la seva fortalesa interior. “Em va fer plorar sense dir ni una sola paraula”, va escriure una usuària. Un altre va afegir: “El meu avi caminava així en els seus últims anys… veure-ho m'ha recordat a ell”.

La dignitat d'envellir sense perdre el rumb

En una era on el que és jove, nou i ràpid sol ser el més valorat, aquest gos s'ha convertit sense voler-ho en un símbol del contrari: la bellesa de l'antic i la dignitat de seguir endavant. No es tracta només d'un gos vell caminant. És, com molts han comentat, “una ànima vella que ens dona una lliçó sense obrir la boca”.

La manera com ignora l'atenció, sense buscar carícies ni aplaudiments, i com es centra únicament a fer un pas rere l'altre, ha fet que fins i tot qui no són amants dels animals s'aturin a reflexionar. De vegades, el veritable coratge no es troba en grans gestes, sinó a seguir endavant quan tothom espera que ja no puguis.

El protagonista que no va necessitar nom

Curiosament, Puppieslover no va revelar el nom del gos, ni la seva procedència exacta. L'únic que se sap és que va ser gravat en algun lloc dels Estats Units i que segueix caminant com cada dia, al seu ritme. Això no ha impedit que es converteixi en una llegenda digital.

I així, sense saber el seu nom, sense lladrar i sense aturar-se, aquell petit ancià de quatre potes ha deixat empremta. Perquè en un carrer qualsevol, envoltat de desconeguts, un Corgi de 20 anys va decidir caminar. I el món, per uns segons, va decidir caminar amb ell.