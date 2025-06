Treballadors d’una companyia aèria programen una vaga: Quins dies i com t’afecta

A les portes de l'estiu, els treballadors del sector aeri tornen a alçar la veu. Aquesta vegada són els tripulants de cabina d'una de les aerolínies més actives a Espanya qui han decidit plantar-se. Els dies 25, 26 i 27 de juny marcaran en vermell l'inici de la temporada alta turística per a molts viatgers.

Aquest any, també l'inici d'una vaga que amenaça amb col·lapsar els vols des de quatre dels principals aeroports del país: Barcelona, Màlaga, Alacant i Palma de Mallorca. Darrere d'aquesta convocatòria s'amaga una reivindicació tan clara com repetida: igualar els salaris i les condicions laborals dels treballadors espanyols amb les dels seus companys europeus.

Mateix uniforme, sous diferents

“És inadmissible que dos treballadors amb les mateixes responsabilitats, els mateixos torns i la mateixa càrrega d'estrès cobrin sous tan diferents simplement per estar adaptats a Espanya”, denuncia Pier Luigi Copello, secretari general d'USO a la companyia. Segons el sindicat, molts tripulants al nostre país freguen el Salari Mínim Interprofessional, tot i dur a terme una tasca que implica pernoctacions, desplaçaments internacionals i jornades maratonianes.

| XCatalunya

Des de l'altra banda, l'empresa manté una posició d'aparent disposició al diàleg, però amb missatges ambigus. En el seu únic comunicat oficial sobre la vaga, ha expressat la seva decepció pel moment en què es convoca la protesta i ha fet una crida al “diàleg constructiu”, sense esmentar en cap moment les demandes salarials concretes dels seus empleats.

Una tensió que no és nova

Aquesta no és la primera vegada que aquesta aerolínia es veu esquitxada per conflictes laborals a Espanya. En anys anteriors, ja s'han produït episodis similars, amb demandes centrades en els torns abusius, la manca de descans o les diferències contractuals. El que agreuja la situació actual és el context econòmic del país.

| Canva

“No té sentit que ens exigeixin estàndards europeus mentre els nostres sous segueixen ancorats al sud”, repeteixen els convocants. I és que, segons sostenen, la companyia ha tancat beneficis rècord els darrers anys, mentre les pujades salarials han estat inexistents o testimonials a les bases espanyoles.

Un estiu incert per a milers de viatgers

La vaga arriba en el moment més delicat. Amb milers de viatgers a punt d'embarcar rumb a les seves vacances, les cancel·lacions i retards podrien multiplicar-se si no hi ha un acord abans del 25 de juny. Des del sindicat asseguren que encara hi ha marge per a l'entesa, però també adverteixen: “no acceptarem almoines ni dilacions disfressades de promeses”.

Per la seva banda, el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge ha citat ambdues parts per intentar evitar l'aturada. Serà aquest dimecres 18 de juny quan empresa i sindicat s'asseguin en una última oportunitat de negociació. Si no hi ha acord, els cels espanyols podrien viure un caos similar al d'anys anteriors.

Una pressió que va en augment

La pressió institucional també està en augment. Brussel·les ja ha demanat explicacions al Govern espanyol per la multa imposada a diverses aerolínies per cobrar l'equipatge de mà. Les pràctiques de les companyies de baix cost tornen a estar en el focus, i aquesta vaga podria convertir-se en el símbol d'una lluita més àmplia per dignificar la feina al sector aeri.

Mentrestant, els usuaris ja comencen a mostrar la seva preocupació a les xarxes socials. Alguns busquen alternatives, d'altres resen per no haver de cancel·lar els seus plans. En qualsevol cas, el que sembla clar és que aquest estiu s'inicia amb turbulències... i totes les mirades posades en una companyia: easyJet.