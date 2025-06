Anunci urgent de CaixaBank: Aconsella accions d’una empresa, potencial del 35%

per Pol Nadal

En un moment en què la inflació europea es modera i els bancs centrals opten per ajustos graduals en els tipus d'interès, el sector bancari es troba en una cruïlla clau. Les entitats més avançades tecnològicament estan guanyant terreny, oferint anàlisis més precisos i eines fintech que marquen una diferència notable davant de competidors menys digitalitzats.

Mentrestant, l'IBEX 35 registra un dinamisme renovat, impulsat per firmes de tecnologia i defensa, sectors que han recuperat protagonisme en la darrera fase del cicle econòmic.

Un cas il·lustratiu va tenir lloc al juny, quan entitats financeres de referència – entre elles CaixaBank – van reforçar la seva veu sobre valors com Indra, cosa que no només va encoratjar l'optimisme entre els inversors sinó que va reactivar l'interès per una diversificació estratègica dins del selectiu.

CaixaBank ho té clar

L'11 de juny de 2025, CaixaBank va actualitzar la seva recomanació sobre Indra, canviant-la a ‘comprar’ i apuntant a un potencial alcista del 35 % sobre els nivells actuals del valor a borsa. Aquesta decisió es fonamenta en una revisió a l'alça de les seves previsions de vendes: el banc estima que la companyia assolirà prop de 9 200 milions d'euros d'ingressos el 2030, una millora del 46 % respecte d'anys anteriors.

Un element decisiu en aquesta anàlisi és la sòlida evolució de la divisió de defensa, la projecció de la qual per al proper lustre preveu un creixement notable gràcies a les partides pressupostàries més grans en aquest sector.

El recent rebot borsari d'Indra – acumula una pujada de més del 100 % en el que portem d'any, consolidant-se com un dels valors més alcistes de l'IBEX 35 i del sector europeu de defensa – corre en paral·lel a un entorn favorable per al segment d'armament al Vell Continent.

El banc català atribueix aquest repunt al ‘momentum’ robust del valor, a l'acceleració de la inversió governamental en defensa i a les oportunitats d'operacions corporatives alineades amb la consolidació industrial.

Hi ha temps o arribem tard?

Indra es troba en un moment decisiu per la seva doble aposta: tecnologia i defensa. La companyia no només reforça les seves capacitats en projectes de sistemes militars, ciberseguretat i radars, sinó que la seva estratègia també ha ampliat l'exposició cap a infraestructures intel·ligents, gestió de trànsit i digitalització industrial.

També destaca el creixement intern de la seva divisió de defensa: el banc projecta que aquesta unitat assoleixi el 2030 una facturació d'aproximadament 4 400 milions d'euros, davant dels 1 500 milions estimats anteriorment. Segons CaixaBank, aquest rendiment implicaria que Indra mantindrà una quota del 18 % en la inversió en equips militars de l'Estat espanyol, d'acord amb l'evolució de 2024.

D'altra banda, el context d'una despesa més gran en defensa a Europa –com a resposta a la conjuntura geopolítica i la recerca d'autonomia militar– crea un entorn favorable per a l'acció d'Indra, enfortida també per la seva capacitat per explorar i encara liderar projectes en ecosistemes públics i privats.