El producto de Banco Santander que muchos esperaban y les saca de un apuro

Ser adulto conlleva muchas responsabilidades. Hay que pagar el alquiler, el coche, la comida, las facturas… y justo cuando todo parece bajo control, aparece ese gasto inesperado: una avería, una cita médica urgente, el arreglo del móvil o la matrícula de un curso. Son momentos en los que un poco de liquidez extra puede marcar la diferencia entre el agobio y la tranquilidad.

En ese contexto, contar con un adelanto de nómina puede ser un recurso útil. No se trata de endeudarse por capricho, sino de disponer del dinero que te corresponde antes de tiempo para resolver un problema inmediato o hacer frente a una necesidad puntual sin caer en soluciones financieras más costosas.

Anticiparte a los imprevistos, sin intereses

Para quienes tienen su nómina domiciliada, existe una opción que permite acceder de forma ágil aparte de su sueldo futuro: el Préstamo Anticipo Nómina. Este servicio permite recibir hasta el equivalente a dos nóminas netas, con un tope máximo de 9.000 euros. Y lo mejor: sin intereses. Sí, sin intereses. El tipo de interés nominal (TIN) es del 0% anual.

| XCatalunya, Banco Santander, Kaboompics.com de Pexels

Entonces, ¿dónde está el truco? No lo hay, pero sí hay que tener en cuenta que se aplica una comisión de apertura que varía según el plazo de devolución elegido. Esta comisión oscila entre el 1,5% y el 4%, en función de si se devuelve en menos de tres meses o si se amplía el plazo hasta el año completo.

Un plazo a tu medida

Una de las ventajas de esta fórmula es su flexibilidad. Puedes devolver el dinero en el plazo que mejor se ajuste a tu situación económica: desde un mes hasta doce. Eso sí, cuanto más se alargue el plazo, mayor será la comisión inicial. Por ejemplo, si eliges devolverlo en uno, dos o tres meses, la comisión es del 1,5%.

| XCatalunya, Getty Images de Plazmica, Banco Santander

Pero si prefieres fraccionar el pago durante 10, 11 o 12 meses, la comisión asciende al 4%. Esto permite ajustar el reembolso a la capacidad de cada persona, sin que el préstamo suponga una carga asfixiante. Además, saber de antemano cuánto pagarás, sin sorpresas ni intereses variables, añade un componente de seguridad muy valorado.

Sin papeleo, sin esperas

Otro aspecto que destaca es la simplicidad del proceso. Si ya tienes tu nómina domiciliada, puedes consultar desde la App del banco o desde la banca online si tienes un anticipo preconcedido. Si es así, el proceso de solicitud es rápido y sin papeleo innecesario.

En muchos casos, la aprobación es casi inmediata y el dinero puede estar disponible en la cuenta en cuestión de minutos. Esto resulta especialmente útil cuando surge una urgencia real: un viaje inesperado, una reparación en casa, un problema médico… situaciones que no esperan y que pueden complicar el mes si no se actúa a tiempo.

Una solución útil, pero no para cualquier ocasión

Ahora bien, no hay que olvidar que, aunque no tenga intereses, este tipo de préstamo no debe usarse a la ligera. No es una excusa para gastar de más, sino una herramienta para gestionar bien el presente sin comprometer el futuro. La clave está en usarlo con responsabilidad, para resolver un apuro concreto, sabiendo que más adelante ese importe saldrá de tu sueldo.

Y es precisamente ahí donde está el detalle que muchos pasan por alto: este préstamo no lo ofrece una entidad cualquiera. El Anticipo Nómina es una solución exclusiva para quienes tienen su nómina domiciliada en Santander1, el programa del Banco Santander que, discretamente, ha convertido un servicio clásico en un salvavidas moderno para la economía personal.