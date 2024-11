Prepara Nadal amb Bonpreu i Esclat i la seva oferta que encanta als clients

Bonpreu i Esclat estan tancant el novembre amb propostes irresistibles per als clients que ja planegen el Nadal. Aquests supermercats catalans saben com captar l'atenció, llançant promocions que combinen qualitat, preu i tradició. Els darrers dies del mes són ideals per aprofitar aquestes oportunitats, especialment amb productes pensats per a celebracions.

Amb el lema “Avança't a Nadal”, Bonpreu anima els seus clients a preparar les festes amb temps. Aquesta estratègia no només assegura preus competitius, sinó també disponibilitat de productes que solen ser essencials a les taules nadalenques.

Una oferta que destaca: gamba llagostinera i vi blanc a preu únic

Una de les promocions més destacades és el lot que inclou gamba llagostinera i vi blanc català per només 19,99€. Aquesta oferta combina una caixa de gambes langostineres de la marca Pescar, de 2 kg i 20/30 peces per quilo, amb una ampolla de vi blanc Ramón Roqueta Chardonnay DO Catalunya.

És un lot perfecte per preparar aperitius, entrants o plats principals amb un toc gurmet. El preu habitual del lot és de 25,99€, però durant aquesta setmana es pot adquirir amb un descompte de 6€.

Aquest tipus de promocions estan disponibles a tots els establiments físics de Bonpreu i Esclat i també a la seva botiga online. Tot i això, cal ser ràpid, ja que l'oferta és vàlida fins a l'1 de desembre o fins a esgotar existències.

Versatilitat a la cuina i qualitat assegurada

Les gambes llagostineres són un producte estrella a la cuina nadalenca; ja que aquestes poden ser l'ingredient principal en receptes tradicionals com còctel de gambes o gambes a la planxa. També són ideals per complementar arrossos, sopes marineres o amanides.

| Bondarillia

La qualitat de la marca Pescar garanteix un producte fresc i deliciós. El vi Ramon Roqueta Chardonnay, per la seva banda, és un acompanyament ideal per a aquest tipus de marisc.

Amb Denominació d'Origen Catalunya, aquest vi destaca per la frescor i les notes afruitades. És perfecte tant per servir amb entrants com per brindar durant el sopar. Així doncs, tots aquests productes en conjunt són part d'aquells articles indispensables que no poden faltar en un sopar de Nadal.

L'oportunitat perfecta per organitzar les festes

Amb aquesta promoció, Bonpreu i Esclat faciliten la planificació dels sopars nadalencs. Tenir a mà productes de qualitat amb descomptes importants és clau per a unes festes sense estrès. A més, comprar aquest tipus de lots amb antelació permet evitar presses d'última hora i aprofitar preus més assequibles.

Així doncs, aquesta oferta reflecteix el compromís de Bonpreu i Esclat amb els seus clients, oferint productes excel·lents a preus competitius. Si encara no heu planificat el vostre menú nadalenc, aquesta és una oportunitat que no podeu deixar passar.