Sóc advocat i t'explico què has de fer si el teu vol ha estat cancel·lat

La cancel·lació d'un vol pot arruïnar els plans i generar inconvenients. És important conèixer els teus drets com a passatger a Espanya i la Unió Europea. A continuació, us explico els passos que heu de seguir per reclamar i obtenir les compensacions que us corresponen.

En primer lloc, dirigiu-vos al taulell de l'aerolínia o al vostre personal a l'aeroport. Demana informació sobre les causes de la cancel·lació i les opcions que t'ofereixen. Tens dret a triar entre el reemborsament del bitllet, un transport alternatiu com més aviat millor o un vol en una data posterior que et convingui.

L'aerolínia t'ha de proporcionar assistència mentre esperes. Això inclou àpats i begudes en funció del temps d'espera, allotjament si cal passar la nit i el transport entre l'aeroport i el lloc d'allotjament. Si no us ofereixen aquesta assistència, deseu els rebuts de les despeses que realitzeu per reclamar-les posteriorment.

| Canva Pro, XCatalunya

Compensació econòmica

A més, pots tenir dret a una compensació econòmica segons el Reglament (CE) 261/2004. La suma varia entre 250 i 600 euros, depenent de la distància del vol. No obstant això, l'aerolínia es pot eximir de pagar si la cancel·lació és deguda a circumstàncies extraordinàries, com ara condicions meteorològiques adverses o vagues alienes a la companyia.

Per sol·licitar la compensació, presenta una reclamació formal a l'aerolínia. Fes-ho per escrit, detallant els fets i adjuntant còpies dels documents necessaris, com ara el bitllet, la targeta d'embarcament i els rebuts de despeses. És recomanable enviar la reclamació per correu certificat o a través dels canals oficials de la companyia.

Si l'aerolínia no respon en un termini raonable o rebutja la reclamació, pots acudir a les autoritats competents. A Espanya, podeu presentar una queixa davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). Aquest organisme pot intervenir en el conflicte i emetre un informe sobre el teu cas.

També teniu l'opció d'acudir als tribunals per reclamar els vostres drets. En aquest cas, és aconsellable comptar amb l'assessorament d'un advocat especialitzat en dret aeri o de consum. T'ajudarà a valorar la viabilitat de la demanda i a representar-te durant el procés judicial.

No t'adormis, compleix els terminis

Recordeu que els terminis per reclamar són importants. En general disposes de cinc anys per presentar una demanda a Espanya. Tanmateix, és millor actuar com més aviat millor per evitar problemes i facilitar la gestió de les proves.

És fonamental conservar tota la documentació relacionada amb el vol. Guarda els bitllets, les targetes d'embarcament, les comunicacions amb l'aerolínia i els rebuts de despeses. Aquesta informació serà essencial per donar suport a la teva reclamació i demostrar els perjudicis patits.

Si vau contractar el vol com a part d'un viatge combinat, també podeu reclamar a l'agència de viatges. En aquests casos, les obligacions d'assistència i compensació es poden compartir entre l'aerolínia i l'organitzador del viatge.