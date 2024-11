S'acosta Nadal i Bonpreu us regala sis ampolles de vi comprant un pernil

El Nadal és a tocar, i els supermercats comencen a omplir les seves prestatgeries amb productes festius. En aquestes dates, les cadenes busquen atraure els clients amb ofertes irresistibles. És el moment ideal per planificar els àpats nadalencs i aconseguir els millors productes al millor preu.

Les promocions de pernils, vins i lots nadalencs són un clàssic d'aquestes setmanes prèvies a les festes. Moltes famílies aprofiten aquestes oportunitats per estalviar i garantir la qualitat dels productes que serviran a taula. Per això, Bonpreu no es queda enrere i llença ofertes atractives que prometen ser tot un èxit.

Aquesta estratègia no sols permet estalviar, sinó que també fomenta el consum de productes d'alta qualitat. Amb aquestes promocions, Bonpreu continua consolidant-se com una de les cadenes més estimades a Catalunya, oferint productes típics i excel·lents preus.

Un pernil amb sis ampolles de vi, perfecte per Nadal!

En aquesta ocasió, Bonpreu presenta una oferta especial que destaca entre les promocions nadalenques. En comprar una espatlla de pernil ibèric de la marca Épicum, d'uns 5 kg aproximadament, t'emportes de forma gratuïta fins a sis ampolles de vi negre Terra Càlida. Tot això per un preu de 67,95€ el lot, una autèntica ganga si considerem el preu original de 97,89€.

| Bonpreu

L'espatlla Épicum és una peça d'alta qualitat, perfecta per als amants del pernil ibèric. La seva curació i sabor fan que sigui un imprescindible per als dinars i sopars nadalencs, els quals estan a tocar.

A més a més, el vi Terra Càlida, amb denominació d'origen Catalunya, és ideal per maridar amb aquest tipus de producte. Cada ampolla conté 750 ml, cosa que assegura que n'hi hagi prou per acompanyar les celebracions familiars.

Terminis i condicions de l'oferta

Aquesta oferta estarà disponible per un temps limitat, coincidint amb la campanya nadalenca. Tot i que Bonpreu no especifica la data exacta de finalització, és aconsellable aprofitar-la com aviat millor per garantir disponibilitat i evitar trobar-se l'article esgotat. Les unitats d'aquest tipus de promocions se solen esgotar ràpidament, especialment amb descomptes tan atractius.

El lot es pot adquirir tant a les botigues físiques de Bonpreu i Esclat com a la seva plataforma en línia. En qualsevol dels casos, la qualitat està garantida, fet que converteix aquesta promoció en una excel·lent oportunitat per als consumidors més exigents.

Una oportunitat per preparar el Nadal amb estil

Amb aquest tipus de promocions, Bonpreu convida els seus clients a gaudir de productes gurmet sense comprometre la butxaca. Si busques qualitat, estalvi i sabor, aquesta oferta és l'elecció perfecta per començar a preparar el Nadal.

No deixeu passar aquesta oportunitat de gaudir d'una espatlla ibèrica acompanyada de sis ampolles de vi. El brindis està assegurat!