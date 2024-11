Prepara la Navidad con Bonpreu y Esclat y su oferta que encanta a los clientes

Bonpreu y Esclat están cerrando noviembre con propuestas irresistibles para los clientes que ya planean la Navidad. Estos supermercados catalanes saben cómo captar la atención, lanzando promociones que combinan calidad, precio y tradición. Los últimos días del mes son ideales para aprovechar estas oportunidades, especialmente con productos pensados para celebraciones.

Con el lema “Avança’t a Nadal”, Bonpreu anima a sus clientes a preparar las fiestas con tiempo. Esta estrategia no solo asegura precios competitivos, sino también disponibilidad de productos que suelen ser esenciales en las mesas navideñas.

Una oferta que destaca: gamba llagostinera y vino blanco a precio único

Una de las promociones más destacadas es el lote que incluye gamba llagostinera y vino blanco catalán por solo 19,99 €. Esta oferta combina una caja de gambas llagostineras de la marca Pescar, de 2 kg y 20/30 piezas por kilo, con una botella de vino blanco Ramón Roqueta Chardonnay D.O Catalunya.

Es un lote perfecto para preparar aperitivos, entrantes o platos principales con un toque gourmet. El precio habitual del lote es de 25,99 €, pero durante esta semana se puede adquirir con un descuento de 6 €.

Este tipo de promociones están disponibles en todos los establecimientos físicos de Bonpreu y Esclat y también en su tienda online. Sin embargo, hay que ser rápido, ya que la oferta es válida hasta el 1 de diciembre o hasta agotar existencias.

Versatilidad en la cocina y calidad asegurada

Las gambas llagostineras son un producto estrella en la cocina navideña; ya que estas pueden ser el ingrediente principal en recetas tradicionales como cóctel de gambas o gambas a la plancha. También son ideales para complementar arroces, sopas marineras o ensaladas.

| Bondarillia

La calidad de la marca Pescar garantiza un producto fresco y delicioso. El vino Ramón Roqueta Chardonnay, por su parte, es un acompañamiento ideal para este tipo de mariscos.

Con Denominación de Origen Catalunya, este vino destaca por su frescura y notas afrutadas. Es perfecto tanto para servir con entrantes como para brindar durante la cena. Así pues, todos estos producots en su conjunto son parte de aquellos artículos indispensables que no pueden faltar en una cena de navidad.

La oportunidad perfecta para organizar las fiestas

Con esta promoción, Bonpreu y Esclat facilitan la planificación de las cenas navideñas. Tener a mano productos de calidad con descuentos importantes es clave para unas fiestas sin estrés. Además, comprar este tipo de lotes con antelación permite evitar las prisas de última hora y aprovechar precios más asequibles.

Así pues, esta oferta refleja el compromiso de Bonpreu y Esclat con sus clientes, ofreciendo productos excelentes a precios competitivos. Si todavía no has planificado tu menú navideño, esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar.