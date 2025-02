Prepara el millor dijous llarder amb els productes Salgot a Bonpreu i Esclat

El Dijous Llarder és una de les celebracions gastronòmiques més esperades de l'any. Marca l'inici del Carnaval amb una tradició culinària basada en productes contundents i saborosos, ideals per afrontar els dies de festa. En aquesta jornada, la taula s'omple d'embotits, truites i productes de xarcuteria que reten homenatge a la cuina més tradicional.

La botifarra d'ou és la protagonista, amb un embotit de sabor suau i textura sucosa que combina amb pa amb tomàquet o una truita. Juntament amb ella, els llardons i els fuets artesanals es converteixen en imprescindibles per a aquells que desitgen seguir la tradició amb els millors ingredients.

Ofertes a Bonpreu per a l'ocasió

Per gaudir d'un Dijous Llarder autèntic, els supermercats Bonpreu i Esclat han preparat una selecció especial d'embotits de la marca Salgot. Una firma amb més d'un segle d'història dedicada a l'elaboració de productes carnis d'alta qualitat. El seu compromís amb la tradició i l'excel·lència es reflecteix en cadascun dels seus productes, ideals per a aquesta celebració.

Des de la clàssica botifarra d'ou fins als cruixents llardons, passant pels fuets i somalles de sabor intens, aquesta selecció garanteix un banquet ple d'autenticitat. Fins al 3 de març, Bonpreu i Esclat ofereixen descomptes especials en aquesta selecció de productes Salgot.

La botifarra d'ou sense gluten de 250 grams està disponible per 3,74€ en comprar-ne dues unitats, amb la segona unitat al 50% de descompte. Per a aquells que busquen varietat, el pack combinable de botifarres, que inclou opcions com botifarra d'ou amb patata i ceba.

Amb trossos de botifarra negra o amb calçots, es troba a 3,59 € la unitat, aplicant el mateix descompte en la segona unitat. Els amants dels sabors més intensos poden optar pels llardons de 150 grams a 4,79 €, perfectes per degustar sols o per preparar la tradicional coca de llardons. A més, els fuets i somalles d'elaboració artesanal estan disponibles a 29,95 €/kg i 27,95 €/kg, respectivament, ideals per acompanyar amb pa de pagès.

Consells per aprofitar al màxim aquesta promoció

Per fer d'aquesta celebració un moment encara més especial, hi ha moltes maneres de gaudir d'aquests productes. Una opció clàssica és preparar un entrepà de botifarra d'ou amb pa de coca torrat, tomàquet ratllat i un bon raig d'oli d'oliva verge extra.

Una altra alternativa és incorporar-la en una truita, tallant-la en rodanxes i barrejant-la amb ous batuts per aconseguir una textura sucosa i plena de sabor. Els llardons, per la seva banda, es poden utilitzar per preparar una deliciosa coca, barrejant-los amb pasta de full i sucre abans d'enfornar-los fins a obtenir un resultat daurat i cruixent. Per a aquells que prefereixen una opció senzilla però igual de deliciosa, una taula d'embotits amb fuet, somalla i formatges curats és una elecció perfecta.