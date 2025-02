6 consells del BBVA als seus clients per guanyar més diners

per Sergi Guillén

En temps d'incertesa econòmica, trobar maneres d'incrementar els ingressos s'ha convertit en una prioritat tant per a famílies com per a empreses. Mentre que l'estalvi i la inversió juguen un paper clau en l'estabilitat financera, obtenir uns ingressos extraordinaris pot marcar tota la diferència en l'economia personal. El BBVA ha identificat fins a sis estratègies efectives perquè els seus clients puguin augmentar els seus guanys, aprofitant tant les oportunitats digitals com les tendències de consum.

Monetitzar habilitats en línia

L'avanç tecnològic ha obert un sens fi de possibilitats per a aquells que desitgen guanyar diners extres des de casa. Una de les estratègies més efectives és convertir el coneixement en ingressos a través de l'ensenyament en línia. Plataformes com Udemy, Teachable o Wisboo permeten a qualsevol persona amb coneixements específics crear cursos i obtenir guanys recurrents.

Des de programació fins a cuina o finances personals, la demanda d'educació en línia segueix en auge. Una altra alternativa és oferir serveis com redacció, traducció o disseny gràfic en plataformes com Fiverr o Upwork. La clau per triomfar en aquests mercats és construir un portafoli sòlid i diferenciar-se amb qualitat i rapidesa en les entregues.

Aprofitar el màrqueting d'afiliats

El màrqueting d'afiliats és una estratègia rendible per a aquells amb blogs, xarxes socials o canals de YouTube. Consisteix a recomanar productes de tercers a canvi d'una comissió per cada venda realitzada a través d'un enllaç d'afiliat. Empreses com Amazon, Shopify i Hostinger tenen programes d'afiliats amb atractives recompenses.

| BBVA, XCatalunya

Perquè aquesta estratègia sigui efectiva, és important generar un contingut de valor, com ressenyes o comparacions de productes, i dirigir-se a una audiència específica que tingui interès en les recomanacions.

Generar ingressos amb contingut digital

Les xarxes socials i les plataformes de contingut han evolucionat per convertir-se en fonts legítimes d'ingressos. Els creadors poden monetitzar el seu contingut a YouTube, TikTok i Instagram a través de publicitat, membresies i patrocinis.

Així mateix, vendre fotografies, vídeos o il·lustracions en bancs d'imatges com Shutterstock, iStock o Envato permet generar ingressos passius. Si es té talent en producció audiovisual o disseny gràfic, aquesta és una excel·lent forma d'obtenir beneficis econòmics.

Venda de productes de segona mà

El mercat de segona mà ha crescut significativament en els últims anys, impulsat per la digitalització i la consciència sobre el consum sostenible. Wallapop, eBay, Facebook Marketplace i Vinted són plataformes que permeten vendre articles usats de manera senzilla.

| Maxim Kuikov, Tadamichi Getty Images, XCatalunya

Segons l'informe de Pols Digital d'Adevinta, a Espanya gairebé la meitat de la població ven productes en línia. I tres de cada deu persones han aconseguit augmentar els seus ingressos en més de 50 euros al mes. A Mèxic, més del 50% de la població ha comprat articles de segona mà en l'últim any, segons un estudi de Statista.

És important recordar que, en alguns països, si la venda d'aquests productes genera uns ingressos recurrents i supera certs límits, pot ser necessari declarar-los i així pagar impostos.

Invertir en actius generadors d'ingressos

Més enllà del treball addicional, el BBVA recomana als seus clients invertir en actius que generin ingressos passius. Opcions com fons indexats, dividends d'accions o béns arrels poden proporcionar estabilitat financera a llarg termini.

El secret està a diversificar la inversió i no assumir riscos innecessaris. Consultar amb un assessor financer pot ajudar a identificar les millors oportunitats segons el perfil de risc i els objectius econòmics de cada persona.

Ensenyar idiomes o brindar tutories en línia

Amb l'espanyol com a segona llengua més parlada al món, l'ensenyament d'idiomes s'ha convertit en una font fiable d'ingressos. Hi ha plataformes com VerbalPlanet i Learn4Good que permeten a parlants nadius oferir classes a estudiants de tot el món.

A més dels idiomes, també hi ha una alta demanda de tutories en àrees com matemàtiques, ciència o música. Llocs web com Superprof i Preply faciliten la connexió entre tutors i estudiants, oferint oportunitats d'ingressos addicionals amb horaris flexibles.