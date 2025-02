Els millors vins catalans amb descompte fins al 3 de març a Bonpreu i Esclat

Catalunya és terra de vins; amb una tradició que es remunta a segles enrere, aquest país compta amb dotze denominacions d'origen que reflecteixen la diversitat de la seva geografia i clima. Des dels robustos negres del Priorat fins als frescos blancs del Penedès. Passant pels ecològics i naturals que cada cop guanyen més adeptes, el vi català s'ha consolidat com una referència de qualitat.

L'interès pels vins de proximitat ha crescut en els últims anys, impulsat tant per la sostenibilitat com per l'aposta per productes locals. Els diferents consumidors catalans busquen cada cop més etiquetes amb les certificacions ecològiques, mètodes de producció respectuosos amb l'entorn i varietats autòctones que representin l'essència de cada DO. I si a això li sumem un bon preu, la decisió de compra es torna molt més senzilla.

Descomptes en vins catalans fins al 3 de març

Bonpreu i Esclat han llançat una promoció que no passarà desapercebuda per als amants del bon vi. Fins al pròxim 3 de març, alguns dels millors vins catalans tenen uns descomptes especials en la compra de la segona unitat, amb rebaixes que arriben al 70%. Això significa que en comprar dues ampolles, el preu per unitat pot reduir-se considerablement, oferint una oportunitat per provar diferents referències sense que la butxaca ho noti massa.

| Getty Images Pro

Entre les opcions destacades, trobem el vi negre Aladelta, que amb aquesta promoció pot adquirir-se per 4,87 € la unitat en comprar-ne dues. També hi ha el Terra Endins, un vi ecològic de la DO Catalunya que baixa fins als 3,87 € per ampolla. Ambdues són opcions interessants per a aquells que gaudeixen de negres amb caràcter i amb una excel·lent relació qualitat-preu.

Opcions ecològiques i versàtils

Si el que busques és un vi ecològic, hi ha diverses opcions; el Lignum Negre ofereix una segona unitat al 50%, permetent aconseguir cada ampolla per 8,17€ si se'n compren dues. També destaca la selecció de vins ecològics Inquiet, La Nimfa i El Follet (DO Conca de Barberà). Que combinen els negres, blancs i rosats amb la mateixa rebaixa del 70 % en la segona unitat, quedant cada ampolla en 5,04 € si se n'adquireixen dues.

| BonpreuEsclat

Els vins Ramon Roqueta permeten combinar negres, blancs i rosats amb un 50% de descompte en la segona unitat, el que deixa el preu en 4,49€ per ampolla. Una altra alternativa similar són els vins Busca-Raons (DO Costers del Segre), que també ofereixen aquesta rebaixa, amb un preu final de 4,12€ per unitat en comprar-ne dues.

Aquesta promoció és una excel·lent ocasió per descobrir nous vins o per fer acopi d'aquells que ja són favorits. Amb descomptes que permeten estalviar fins a un 70% en la segona unitat, és el moment perfecte per provar diferents denominacions d'origen i varietats sense sortir de Catalunya. L'oferta està disponible fins al 3 de març en supermercats Bonpreu i Esclat, així que si ets amant del bon vi, no deixis passar l'oportunitat.