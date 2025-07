Pots perdre molts diners en el teu viatge: alerta si treus diners d’un caixer

per Mireia Puig

L'estiu és una època de viatges i plans a l'estranger, però també d'ensurts financers si es descuida la lletra petita. La política monetària europea ha aconseguit contenir la inflació, encara que persisteixen tensions en el preu de l'energia i alguns aliments.

A més, l'encariment dels tipus d'interès està portant les llars a reestructurar les seves finances. Amb aquest teló de fons, les comissions bancàries per treure diners fora de la zona euro s'han convertit en un maldecap. Diferents entitats espanyoles apliquen càrrecs que, en alguns casos, superen el 8 % de l'import extret.

Per què es cobren aquestes comissions?

Els bancs justifiquen les comissions al·legant costos associats a la conversió de divises i a l'ús de xarxes de caixers internacionals. Tanmateix, les diferències entre entitats són notables. Alguns clients paguen un percentatge sobre l'import i una taxa fixa, de manera que retirar petites quantitats pot resultar especialment onerós.

| Arthon Meekodong

Segons dades recents, hi ha bancs que estableixen comissions combinades que poden elevar el càrrec final fins al 8%. Això és una suma de fins al 3% pel canvi de divises més un 5 % addicional pel fet de treure diners del caixer automàtic. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha demanat transparència i reclama que les entitats informin amb antelació d'aquestes tarifes.

Alternatives per minimitzar costos

Una opció és obrir comptes en bancs digitals que no apliquen comissions per operar fora de la zona euro. Aquestes entitats solen oferir targetes de dèbit o prepagament amb canvi de divisa al tipus de mercat i sense sobrecostos. També convé comparar les targetes de crèdit i dèbit de cada banc, ja que algunes inclouen un nombre d'extraccions gratuïtes al mes o una assegurança de viatge que cobreix part dels costos.

Així mateix, els experts recomanen utilitzar mètodes de pagament electrònics, com pagar amb targeta als establiments o recórrer a plataformes que permeten transferir diners entre comptes amb tipus de canvi ajustats. En qualsevol cas, és important planificar amb antelació: avisar el banc del viatge per evitar bloquejos i portar un pressupost en la moneda local per evitar retirades contínues.