La promoció de Bonpreu i Esclat que et soluciona el dinar de diumenge

per Xavi Martín

La manera en què concebem el menjar del cap de setmana ha evolucionat significativament. Tradicionalment, el diumenge era sinònim de llargues hores a la cuina, de receptes familiars que passaven de generació en generació i d'una taula plena de plats elaborats. Tanmateix, el ritme de vida actual ha modificat aquests costums.

Avui, els consumidors cerquen un equilibri entre mantenir la tradició i optimitzar el seu temps lliure. Volen gaudir d'un àpat especial i reconfortant, però sense la càrrega de la preparació i la neteja posterior.

En aquest context, els supermercats han deixat de ser simples proveïdors d'ingredients per esdevenir aliats estratègics que ofereixen solucions gastronòmiques completes. Les seccions de plats preparats i rostisseries han guanyat un protagonisme indiscutible, especialment durant el cap de setmana.

| Bonpreu

El clàssic pollastre rostit s'ha consolidat com el rei dels diumenges. És un plat que evoca llar, celebració i sabor tradicional, adaptat a les necessitats del consumidor modern. Cadenes com Bonpreu i Esclat, amb un profund coneixement del mercat local, han sabut capitalitzar aquesta tendència amb ofertes dissenyades per simplificar la vida dels seus clients.

Un menú complet a preu ajustat

Conscients d'aquesta demanda, Bonpreu i Esclat han llançat una promoció que va un pas més enllà del simple pollastre rostit. Es tracta del "Menú Estalvi", una solució integral per a l'àpat dominical que estarà disponible als seus establiments amb servei de rostisseria fins al pròxim 28 de juliol. Aquesta oferta combina tres elements clau per conformar un àpat complet, equilibrat i, sobretot, còmode.

Què inclou el menú?

Pollastre sencer rostit: La peça central és un generós pollastre de 950 grams, rostit lentament fins a aconseguir una pell daurada i cruixent i una carn sucosa a l'interior. És el sabor de sempre, a punt per portar a taula.

La peça central és un generós pollastre de 950 grams, rostit lentament fins a aconseguir una pell daurada i cruixent i una carn sucosa a l'interior. És el sabor de sempre, a punt per portar a taula. Guarnició de patates al forn: Per acompanyar, el menú inclou una ració de 400 grams de patates cuites al forn amb ceba i romaní. Aquesta guarnició, amb el seu toc aromàtic i casolà, complementa perfectament el pollastre i evita haver d'encendre el forn a casa.

Per acompanyar, el menú inclou una ració de 400 grams de patates cuites al forn amb ceba i romaní. Aquesta guarnició, amb el seu toc aromàtic i casolà, complementa perfectament el pollastre i evita haver d'encendre el forn a casa. Beguda: El pack es tanca amb l'acompanyament clàssic per a aquest tipus d'àpats: una ampolla de Coca-Cola original d'1,25 litres.

| BonpreuEsclat

El preu d'aquest menú complet és de 12,95 €. Si s'analitza el cost de cada producte per separat dins del mateix supermercat (9,95 € el pollastre, 2,25 € les patates i 1,72 € el refresc), la suma total ascendiria a 13,92 €. L'estalvi directe és de gairebé un euro, però el veritable valor de l'oferta rau en la conveniència i en la garantia de tenir un menú resolt de manera coherent i saborosa.