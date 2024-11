Peor que el 'pantumaca': Llega el 'pa amb tomate', locura en redes

Con la comida todo el mundo se atreve. El negocio de la hostelería puede funcionar si las cosas se hacen bien. En todos los países hay italianos. Los hay mejores y los hay peores. Pero es fácil encontrar un local donde ofrecen pizzas y pastas. Luego llegó la moda del chino o del japonés. También del mexicano. O hamburguesas.

La cocina catalana, española y mediterránea es una de las más valoradas del mundo. No en vano nuestro país es el país del mundo con más reconocimientos. Aceite, embutidos, platos típicos... En Francia, un hostelero se ha atrevido con la cocina catalana y quiere vender pan con tomate. Pero no lo anuncia bien. Peor que el pantumaca que ya conocemos.

El perfil de Twitter Et Felicito fill ha publicado una imagen de un local que ofrece "pa amb tomate". No es ni pa amb tomàquet, ni pa amb tomata, ni pa amb tomàtiga... siguiendo las diferentes variedades lingüisticas del catalán. No es el único error. "pata negra, bellota, manchego". Entendemos que se refiere a la variedad del jamón y los alimentos que comen los cerdos. Entendemos que se refiere a queso manchego y no a cerdos manchegos.

Es una mezcla rara de muchas palabras. Tapas cerca de Perpignan entendemos al final. Aparece a continuación el propietario del restaurante, rodeado de jamones.

| Pexels, Life Of Pix

Los comentarios de redes sociales no se han hecho esperar. Contestan con humor y sugieren que la Inteligencia Artificial lo habría hecho mejor. En muchas partes de España llevamos años viendo el nombre de 'pantumaca' para referirse al pan con tomate. Esto lo supera. Muy pocos sitios lo dicen bien cuando se refieren a esta comida tradicional en Catalunya.

Jamones en España

El jamón es uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía española. Existen varias variedades, y cada una tiene características específicas en función del tipo de cerdo, la alimentación y el proceso de curación. Tenemos que destacar.

Jamón Ibérico de Bellota: Los cerdos se alimentan principalmente de bellotas en la dehesa durante la montanera. Es el más valorado por su sabor intenso y su grasa infiltrada.

Jamón Ibérico de Cebo: Procede de cerdos alimentados con piensos, cereales y legumbres. Su calidad es inferior al de bellota, pero sigue siendo excelente.

Denominaciones de Origen más habituales: Jabugo (Huelva), Guijuelo (Salamanca), Dehesa de Extremadura, Los Pedroches (Córdoba).

También existe el jamón serrano, que proviene de un cerdo blanco y más económico.

En cuanto a las tapas más típicas en España tenemos las patatas bravas, tortilla de patatas, croquetas, pulpo a la gallega, calamares a la romana, boquerones en vinagre y muchas más.