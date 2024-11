Eloi Cordomí alerta: Les zones de Catalunya on més afectarà avui el vent

per Sergi Guillén

Ahir, el temps a Catalunya va estar marcat per condicions variables que van deixar evidències de la inestabilitat tardorenca. Al litoral, es van registrar pluges intermitents que van afectar principalment les zones del sud i l'àrea metropolitana de Barcelona.

A les comarques de l'interior, els cels parcialment ennuvolats van donar pas a moments de sol durant la tarda. Mentrestant, al Pirineu, les temperatures més baixes van afavorir nevades lleus a les cotes altes, deixant paisatges hivernals.

El vent va ser un altre dels protagonistes del dia, sobretot a les zones de muntanya i la costa. A l'Empordà, les ratxes van arribar als 60 km/h, causant petits incidents com caigudes de branques.

Al Camp de Tarragona, el vent també va tenir una presència considerable, cosa que va dificultar algunes activitats a l'aire lliure. Les temperatures, per la seva banda, es van mantenir dins dels valors típics del novembre, amb mínimes fredes i màximes suaus.

La predicció per avui

Avui, el meteoròleg Eloi Cordomí ha advertit que les ratxes de vent seran encara més intenses a diverses comarques de Catalunya. Segons el pronòstic, les zones més afectades seran l'Empordà, Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Pirineu.

Durant el matí, el vent estarà present a moltes comarques, encara que a la tarda es concentrarà a les àrees esmentades. En el cas del Pirineu, aquestes condicions podrien complicar la pràctica dels esports de muntanya.

Cordomí també ha assenyalat que a la resta del territori hi haurà moments de sol, però amb intervals de núvols. Les pluges seran escasses i molt localitzades, principalment a punts com la Vall d'Aran, Girona i, cap a la tarda, a Barcelona. Tot i que seran precipitacions febles, podrien coincidir amb l'hora punta a les grans ciutats i complicar la mobilitat.

De cara als propers dies, la situació meteorològica a Catalunya continuarà sent dinàmica i canviant. Les previsions apunten a un cap de setmana amb menys vent però amb més nuvolositat.

Al Pirineu, hi podria haver noves nevades lleugeres a partir de dissabte. Al litoral, les temperatures pujaran lleugerament, oferint una treva tèrmica. Tot i això, per a l'inici de la setmana que ve, no es descarten nous episodis de pluges.

| ACN

Precaució abans que res

La meteorologia tardorenca continua mostrant el seu caràcter impredictible. Per això, es recomana precaució, especialment a les zones on el vent serà protagonista.

Quan hi ha forts vents, és crucial extremar les precaucions per evitar riscos personals i materials. Es recomana assegurar els objectes solts en balcons o jardins, com ara testos, mobles o tendals, que es puguin convertir en projectils.

És vital evitar zones arbrades o amb estructures inestables, ja que les ràfegues poden provocar caigudes de branques o esfondraments. Si es condueix, cal reduir la velocitat, subjectar el volant amb fermesa i estar atent a possibles obstacles a la via.

A més, és aconsellable mantenir-se informat a través dels canals oficials de protecció civil i seguir les recomanacions de les autoritats per garantir-ne la seguretat.