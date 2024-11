Carrefour dóna una alegria als clients amb diversos olis d'oliva molt rebaixats

per Sergi Guillén

Carrefour ha llançat una promoció que sorprendrà els amants de l'oli d'oliva. En ple Black Friday, la cadena ha decidit incloure descomptes destacables en marques reconegudes com ara Carbonell, La Masia i Coosur.

Aquestes ofertes permeten adquirir oli d'oliva verge extra (AOVE) a preus reduïts i situen el litre per sota dels 5 euros en alguns productes. Sens dubte, veient la situació actual de l'oli és una promoció més que interessant.

Entre les promocions disponibles destaquen el format de Super Preu i el clàssic 3x2. Totes dues opcions permeten estalviar en productes essencials de la dieta mediterrània. L'oli d'oliva, conegut com "l'or líquid", es consolida com a protagonista a les cuines espanyoles gràcies a aquestes rebaixes.

L'oferta en qüestió

L'oferta inclou formats diferents i graus d'intensitat. Els consumidors poden triar entre garrafes de 5 litres, ampolles d'1 litre i fins i tot esprais. A més, les promocions acumulen punts al xec estalvi del Club Carrefour, augmentant els avantatges per als clients habituals.

Entre els productes destacats hi ha la garrafa de 5 litres d'oli d'oliva intens La Masia, disponible per només 29,95 euros. Això suposa un preu de 5,99 euros per litre, molt competitiu dins del mercat.

Una altra opció interessant és l'oli d'oliva verge extra Carbonell, que en el format d'1 litre costa 11,95 euros. Per la seva banda, l'oli Coosur ecològic, inclòs a la promoció 3x2, té un preu de 14,25 euros.

| Carrefour

Aquestes ofertes no només beneficien els consumidors en termes econòmics. També reforcen el compromís de Carrefour amb l'accessibilitat de productes bàsics. En un any marcat per la pujada de preus, aquestes rebaixes ofereixen un respir a les famílies.

Experts del sector assenyalen que, gràcies a les pluges recents a Andalusia, el preu de l'oli podria continuar baixant el 2025. Això alimenta l'esperança d'una estabilitat a llarg termini en els preus de l'AOVE.

Aprofiten l'arribada del Black Friday

Les promocions actuals no es limiten a l'oli d'oliva. Carrefour també ha llançat descomptes en altres productes d'alimentació, com a part de la campanya de Black Friday. Aquestes ofertes estan disponibles tant a botigues físiques com a la seva pàgina web, amb l'avantatge addicional dels enviaments a domicili.

Carrefour continua posicionant-se com a referent en la relació qualitat-preu. Les promocions en olis d'oliva són un exemple de com la cadena respon a les necessitats dels clients. Aquest tipus d'iniciatives no només dinamitzen les vendes, sinó que també reforcen la confiança dels consumidors.

Així doncs, les promocions actuals són una oportunitat excel·lent per proveir-se d'oli d'oliva a preus imbatibles. Amb aquestes ofertes, Carrefour demostra que la qualitat pot anar de la mà amb l'estalvi.