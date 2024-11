Ni con piña ni con pepperoni: La nueva pizza que genera comentarios de todo tipo

La pizza, uno de los platos más populares y versátiles del mundo, sigue reinventándose. y esta vez lo ha hecho de una manera que no ha dejado a nadie indiferente. No lleva ni piña, ni pepperoni. Sino que ahora, la han adornado con un igrediente inesperado.

Ahora un establecimiento conocido como "Pizzerías Carlos", ha lanzado su nueva especialidad. Pero, ¿por qué ha causado revuelo en redes? ¿De qué se trata el nuevo ingrediente? ¿En realidad han innovado tanto? ¡Te contamos los detalles a continuación!

| Canva Pro

La pizza más loca de las redes

¿En qué consiste este invento? Se trata de la "Pizza Torrezna". Sí, como su nombre indica, lleva torreznos como ingrediente principal, un elemento muy asociado a la gastronomía castiza y no precisamente común en la cocina italiana.

La presentación de esta curiosa propuesta no ha pasado desapercibida en redes sociales. La cuenta "No us agrada res" en X publicó una imagen de la pizza acompañada del comentario: "I què, la 'Pizza de Torreznos'?!!".

Las reacciones en redes

La publicación ha propiciado respuestas que oscilan entre la incredulidad, el entusiasmo y las bromas. Mientras algunos usuarios alaban la creatividad de incorporar un clásico español a un plato tan internacional, otros consideran que esta combinación es una aberración culinaria.

"Seguro que es crujiente". "Le falta piña". "Nos estamos torreznando por encima de nuestras posibilidades". Estas son algunas de las respuestas que diferentes usuarios han compartido en X, tras ver esta receta que es, cuanto menos, curiosa. Pero, ¿qué hay de la promoción? ¿Cómo se vende esta pizza en redes?

Así se promociona la pizza de torreznos

La imagen promocional de la pizza muestra una base aparentemente clásica, cubierta con queso, salsa de tomate y, como gran estrella, los crujientes trozos de torrezno. Además, se ve con algunos toques de especias y posiblemente un chorrito de aceite, dando lugar a una combinación visualmente apetecible pero ciertamente poco convencional.

El mundo de las pizzas no es ajeno a las modas gastronómicas. Durante décadas, hemos visto cómo chefs y restaurantes han intentado innovar añadiendo ingredientes atípicos para este plato. Desde la famosa piña --que sigue generando debates-- hasta propuestas más arriesgadas como el sushi, el chocolate o incluso insectos comestibles.

Un marketing curioso

Estas combinaciones buscan, en muchos casos, captar la atención del público, atraer a un mercado joven y dinámico, o simplemente experimentar con sabores.

| Canva Pro

En el caso de la "Pizza Torrezna", la apuesta por un ingrediente tan profundamente arraigado en la tradición española parece ser una estrategia para combinar lo mejor de dos mundos. El sabor crujiente e intenso del torrezno con la base clásica y reconfortante de una pizza. Pero, como suele suceder con este tipo de iniciativas, no todos los paladares están dispuestos a aceptar la fusión.

Sea como sea, "Pizzerías Carlos" ha logrado su objetivo: generar conversación y poner a su marca en boca de todos. Ya sea que la ames o la odies, la "Pizza Torrezna" es el último ejemplo de cómo las tendencias en gastronomía continúan rompiendo moldes y explorando nuevos territorios. ¿Será esta creación un éxito rotundo o una moda pasajera? Solo el tiempo y los comensales lo dirán.