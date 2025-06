El petit gosset que udola mentre menja

Alguns gossos udolen en sentir sirenes, d'altres ho fan mentre mengen. Recentment, un vídeo publicat a X pel compte PuppieIover va mostrar un gosset udolant enmig del seu àpat, despertant tant tendresa com preguntes per xarxes socials. El misteri darrere d'aquest comportament empeny a investigar més enllà de l'evident.

El petit gosset i el seu udol en menjar

El clip mostra un cadell de mida modesta, concentrat en el seu bol de menjar. Entre cada mos, udola de manera rítmica. No és un plor de gana ni un gemec de dolor, sinó una mena de melodia acompanyada del seu dinar.

A xarxes com TikTok, s'han publicat situacions similars: gossos udolen per sirenes, música o fins i tot sons de matalassos. Encara que a primer cop d'ull aquests udols durant l'àpat puguin semblar alegres, hi ha més profunditat darrere d'aquesta curiositat.

| Twitter, XCatalunya

El que diu la ciència

Des de la veterinària Canmigos expliquen que l'udol està íntimament lligat a emocions intenses canmigos.com. Quan un gos viu ansietat (per separació, per exemple), pot udolar com si plorés. Però també es dona el cas d'udols imitant sons ambientals, com sirenes o música, ja que els seus aguts recorden el mateix udol caní.

En el cas d'aquest gosset menjant, és possible que estigui relacionant el plaer de menjar amb una emoció intensa, generant aquesta vocalització gairebé espontània. Podria tractar-se d'una expressió de gaudi emocional (un “això està boníssim!” caní) o bé una alliberació emocional derivada del plaer.

Repercussió a X i TikTok

El compte PuppieIover acompanya el seu vídeo sense gaires explicacions, però sí amb una onada de comentaris d'usuaris encantats. A TikTok, múltiples vídeos amb motiu semblant mostren gossos udolant en sentir melodies, per exemple música mexicana, acompanyats fins i tot d'expressions alegres. No és un comportament aïllat, cosa que dona pistes sobre la seva naturalesa emocional o imitació sonora.

| XCatalunya, Perro

Altres comptes com Somospethaus o Historiadexela han comentat que aquests udols poden estar relacionats amb una herència genètica de llops, que feien servir l'udol per comunicar-se en grup o assenyalar plaer i atenció. La reacció no està restringida a situacions tenses; també amplifica moments de benestar.

Herència del llop a taula

Aquest comportament reflecteix com els gossos, més a prop del seu costat ancestral, utilitzen la veu no només com a alarma, sinó per compartir sensacions. Quan gaudeixen, és hormona i emoció: oxitocina, dopamina i entusiasme es canalitzen a través d'un udol espontani.

Investigadors de comportament animal expliquen que un udol durant l'àpat pot indicar un nivell elevat d'excitació emocional, sigui positiu o negatiu. No s'hauria de veure com un problema, però sí com un senyal per observar si el gos menja amb calma, manté la gana o presenta estrès. En molts casos, és només una manera simpàtica d'expressar alegria.

Després de l'udol

En definitiva, aquest petit gosset que udola mentre menja ens recorda la riquesa emocional dels animals que conviuen amb nosaltres. No sempre és senyal de malestar, sinó a vegades un eco de la seva herència ancestral o una explosió d'alegria davant d'un moment positiu.